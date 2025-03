Rete satellitare contro gli incendi? Ecco come vengono scovati

Il progetto FireSat rappresenta un passo importante. Quest’ultimo è nato per la lotta contro gli incendi boschivi. Supportato da Google.org con un finanziamento di 13 milioni di dollari e sviluppato in collaborazione con l’organizzazione non-profit Earth Fire Alliance e la startup Muon Space. Il progetto ha come obiettivo il monitoraggio continuo e preciso degli incendi boschivi dallo Spazio. Il lancio inaugurale del primo satellite della rete FireSat è avvenuto il 14 marzo dalla base delle forze spaziali di Vandenberg in California.

Nuovo progetto usa una rete satellitare per contrastare gli incendi

Il satellite, primo di una serie di oltre 50 dispositivi previsti per essere operativi entro il 2030, ha già stabilito comunicazioni efficaci con il team di sviluppatori sulla Terra. L’intera rete satellitare avrà la capacità di controllare ogni punto del pianeta almeno due volte al giorno. Con monitoraggi più frequenti nelle aree considerate a maggior rischio d’incendi.

La collaborazione tra Google Research e Muon Space è fondamentale per l’elaborazione e l’analisi dei dati raccolti. Anche se le segnalazioni da parte di esseri umani e aerei siano spesso più tempestive, la rete satellitare del progetto FireSat rivestono un ruolo cruciale nel monitoraggio delle aree più remote e difficilmente accessibili.

Una delle innovazioni di FireSat è la sua capacità di rilevare incendi di dimensioni ridotte. Fino a 5×5 metri, equivalenti a un’aula scolastica. Tale risoluzione si ottiene con sensori personalizzati e algoritmi AI avanzati. Quest’ultimi sono sviluppati appositamente per garantire una precisione senza precedenti. In confronto, i satelliti tradizionali erano in grado di identificare focolai solo quando avevano raggiunto dimensioni di almeno due o tre acri. Ovvero pari a circa due campi da calcio.

Gli aggiornamenti forniti dalla rete satellitare di FireSat, previsti ogni 20 minuti, saranno una risorsa preziosa non solo per i servizi antincendio. Ma anche per la pianificazione delle risposte di emergenza. E con la protezione delle aree naturali. L’obiettivo finale della rete satellitare è creare un’infrastruttura in grado di garantire una sorveglianza costante e capillare. Contribuendo a proteggere l’ecosistema e le comunità dal rischio crescente di incendi boschivi.