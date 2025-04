Smart TV LG a prezzo FOLLE su Amazon: sconto del 41%

L’acquisto di una smart TV da parte degli utenti non è più un’operazione particolarmente impegnativa e costosa, difatti al giorno d’oggi su Amazon è possibile abbracciare un elevato quantitativo di sconti e di prezzi molto più bassi del normale, a partire ad esempio dalla smart TV LG 32LQ63006LA. Un prodotto completo in goni sua parte, con diagonale da 32 pollici, che si appoggia alla tecnologia LED, ed a tutta l’esperienza dell’azienda, per alzare notevolmente il livello qualitativo della resa del dispositivo stesso.

Lanciato sul mercato nel corso del 2022, questi è caratterizzato dalla presenza al suo interno del processore alpha gen 5 con intelligenza artificiale, e soprattutto sistema operativo webOS 22, il fiore all’occhiello di LG, considerato a tutti gli effetti come uno dei migliori attualmente in circolazione per semplicità d’utilizzo e completezza di funzionalità cui gli utenti possono effettivamente accedere. Il prodotto è perfettamente compatibile con Google Home e Amazon Alexa, passando anche per Google Stadia, GeForce Now ed ovviamente integrando connettività WiFi per il collegamento diretto alla rete internet (oppure tramite porta ethernet posteriore).

Le offerte Amazon, con codici sconto in regalo gratis, e tutti i migliori prezzi del momento, sono disponibili in esclusiva su questo canale Telegram dedicato.

Amazon sconta la smart TV LG con un prezzo mai visto prima d’ora

La smart TV LG di cui vi stiamo effettivamente parlando nel nostro articolo non è mai costata così poco, infatti il suo prezzo consigliato di 319 euro è stato ampiamente ridotto da parte di Amazon, fino a scendere a soli 188,11 euro, con uno sconto automatico del 41%. L’ordine lo potete completare collegandovi qui.

A tutti gli effetti è un prodotto non di grandi dimensioni, che raggiunge 73,6 x 43,7 x 8,3 centimetri, con un peso pensate di soli 4,7kg, ottimo per la maggior parte degli utilizzi e per essere posizionato praticamente dovunque vogliate.