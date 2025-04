Amazon, sconto IMPERDIBILE su Motorola Moto G85: l’offerta è da RECORD

Uno dei migliori smartphone di casa Motorola è disponibile ad un prezzo veramente concorrenziale in questi giorni, infatti gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani sul Motorola Moto G85 5G, con un risparmio che raggiunge addirittura il 41% del valore originario di listino, con acquisto completato direttamente su Amazon, che prevede la consegna a domicilio in tempi ridottissimi, e soprattutto la solita ottima garanzia legale della durata di 24 mesi.

Lo smartphone presenta dimensioni tutt’altro che impossibili, infatti è un prodotto da soli 173 grammi, che può stare senza problemi nel palmo di una mano, precisamente di 161,91 x 73,06 x 7,59 millimetri di spessore, il tutto grazie alla presenza di un display da 6,67 pollici di diagonale, un P-OLED (che è davvero difficile trovare in questa fascia di prezzo), con risoluzione di 1080 x 2400 pixel, 395 ppi e soprattutto un refresh rate a 120Hz per una maggiore fluidità generale (la protezione è affidata a Gorilla Glass 5). Il processore è di casa Qualcomm, trattasi dello Snapdragon 6s Gen3, octa-core con frequenza di clock a 2,2GHz, che viene affiancato da, nel nostro caso, 12GB di RAM e 256GB di memoria interna (non espandibili con l’ausilio di una microSD).

Motorola Moto G85: l’offerta che abbassa del 41% il prezzo di vendita su Amazon

Acquistare il Motorola Moto G85 è davvero semplicissimo, infatti il consumatore, per quanto riguarda la variante corrente, non si ritrova più costretto a versare il contributo previsto inizialmente di 349 euro, ma dovrà necessariamente pagare solamente 193 euro, approfittando in questo modo di uno sconto effettivo del 45%, applicato in modo completamente automatico. Ordinatelo subito a questo link.

Nulla da eccepire per quanto riguarda le sue specifiche tecniche, anche fotografiche, con due sensori nella parte posteriore: un principale da 50 megapixel, seguito da un ultragrandangolare da 8 megapixel.