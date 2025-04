Aptera con le sue ruote solari compie il primo viaggio su strada

Aptera Motors, l’auto solare a tre ruote, ha da poco terminato il suo primo viaggio su strada. Questo evento così singolare è importante per un progressivo cammino verso la produzione in serie. L’amministratore delegato dell’azienda, Steve Fambro, è stato al volante per più di 300 miglia (circa 480 km). La guida si è basata solo sull’energia della batteria e il sostegno dei pannelli solari integrati. L’itinerario ha compreso il sud-ovest degli Stati Uniti. Si è partiti da Flagstaff, in Arizona, e si sono percorse alcune zone della storica Route 66. Il CEO è passato anche per Hackberry, il lago Havasu, fino a raggiungere l’Imperial Valley in California. Anche se le condizioni non sono state delle migliori a causa della presenza delle nuvole, i pannelli solari hanno continuato a dargli energia, con punte di oltre 545 watt.

Le sfide e le prospettive per Aptera Motors

Il viaggio di Aptera ha compreso anche tratti di autostrada e valichi di montagne. Questo perché si voleva provare l’efficienza e l’affidabilità della sua innovativa tecnologia. Il test è stato essenziale all’azienda che voleva dimostrare la validità del progetto e verificare il buon funzionamento dei sistemi dell’auto.

Nonostante tutto però, la strada verso una produzione in serie di Aptera non è per niente facile. L’azienda, infatti, sta avendo molta difficoltà nel realizzare un’auto elettrica che si ricarica attraverso l’energia solare. E inoltre si è interessati anche a migliorare il design aerodinamico. Per questo Aptera ha collaborato con il conosciuto studio Pininfarina, sfruttando la galleria del vento di Torino.

La vettura sarà disponibile in diverse versioni e l’auto di lancio offrirà un’autonomia di circa 640 km (400 miglia). I pannelli solari nella carrozzeria hanno la capacità di generare fino a 700 watt. Questo permette di ricaricare le batterie e aggiungere fino a 40 miglia (circa 65 km) in più al giorno in condizioni favorevoli. Infine il prezzo previsto è di 40.000 dollari.