Dreame: arriva il robot tosaerba A2 con tecnologia OmniSense 2.0

Dreame Technology ha ufficialmente presentato una novità interessante per il suo ecosistema. L’azienda è nota nel settore delle soluzioni per la smart home. Si tratta del Roboticmower A2. Sulla scia del successo del suo predecessore, il nuovo modello è stato potenziato con l’esclusiva tecnologia OmniSense™ 2.0. Quest’ultima rappresenta un importante progresso nella navigazione autonoma e nel rilevamento intelligente degli ostacoli. Attraverso sofisticati algoritmi AI e un avanzato sistema di visione ambientale, l’A2 è in grado di mappare l’area di lavoro in modo completamente automatico.

Dreame lancia il suo nuovo tosaerba robotizzato

Il dispositivo presenta un sensore LiDAR 3D, con un raggio di rilevamento fino a 70 metri e un angolo di visione di 360° x 59°. Grazie a tali caratteristiche, l’A2 garantisce una navigazione impeccabile in giardini fino a 3000 m². Inoltre, il sistema è capace di generare mappe 3D in tempo reale. Assicurando un taglio uniforme e preciso. L’A2 di Dreame si integra con un’app intuitiva. Quest’ultima consente di personalizzare il taglio del prato. Gli utenti potranno gestire le zone su cui lavorare anche gli orari in cui il dispositivo lavora. Inoltre. è possibile creare schemi di taglio personalizzati. E monitorare l’operato del tosaerba in tempo reale.

A tal proposito, il sistema di taglio EdgeMaster™ è stato progettato per risolvere uno dei principali problemi dei tosaerba robotizzati: l’erba non tagliata lungo i bordi. Grazie ad un innovativo meccanismo di lame estendibili, l’A2 riesce a mantenere una distanza minima di soli 5 cm dal bordo del prato. Eliminando così la necessità di rifiniture manuali.

Il nuovo tosaerba robotizzato di Dreame utilizza un avanzato sistema di riconoscimento degli ostacoli basato sull’intelligenza artificiale. Tale opzione permette di identificare ed evitare attrezzi, tubi e persino piccoli animali. Opzione che migliora la sicurezza del dispositivo. Inoltre, grazie alla modalità Garden Guardian, è possibile attivare un sistema di sorveglianza. Ciò per proteggere il proprio giardino anche quando si è lontani da casa.

Tale innovativo dispositivo robotizzato è ora disponibile per l’acquisto a un prezzo consigliato di 2799 euro. Con un’offerta speciale di lancio che prevede uno sconto di 200 euro per i primi 14 giorni. Ovvero dal 18 al 31 marzo 2025. Per l’acquisto del Roboticmower A2 è possibile recarsi sul sito ufficiale di Dreame. Inoltre. è possibile procedere anche su Amazon e nei migliori negozi di elettronica.