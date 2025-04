Samsung Galaxy Watch 8: alcune conferme sul suo arrivo

A quanto pare, la prossima serie di smartwatch prodotti da Samsung risulta essere molto di più che è una semplice possibilità, Galaxy Watch 8 infatti sta dando un sempre crescente numero di segnali della sua esistenza che ovviamente possiamo raccogliere e descrivere, recentemente infatti all’interno di vari database cinesi sono apparsi i codici modello sia inerenti i device stessi sia le batterie montate a bordo, scopriamo insieme qualche dettaglio in più.

Codici e info

Nello specifico, i codici dovrebbero essere i seguenti: SM-L500 (e SM-L505 per la variante con connettività LTE aggiuntiva a Wi-Fi e Bluetooth).

Per quanto riguarda le batterie, invece la numerazione in codice dovrebbe essere questa: EB-BL330ABY e EB-BL505ABY. La prima, sempre secondo le certificazioni, ha una capacità dichiarata di 435 mAh, mentre per il momento non sono emersi dettagli sulla seconda.

Per quanto riguarda invece i codici modello dell’intera gamma, questi ultimi dovrebbero essere i seguenti e dovrebbero permetterci di capire qualche dettaglio in più su come sarà organizzata l’intera serie:

SM-L320/L330: U0AYC4

SM-L500: U0AYC4

SM-L325U/L335U: U0AYC6

SM-L505U: U0AYC6

Nello specifico, i prefissi numerici 320,330 e 500 dovrebbero indicare i tre modelli base con connettività Wi-Fi e Bluetooth di cui il numero 500 starebbe ad indicare il grande ritorno della linea Classic che ha saltato la precedente generazione, le numerazioni invece che aggiungono un cinque ai numeri precedenti starebbero ad indicare il modello che aggiunge la connettività LTE a quelle già presenti.

Non rimane dunque che attendere per capire se effettivamente tutto ciò si tradurrà in realtà, è altamente probabile che Samsung voglia puntare fortemente su questa nuova generazione dal momento che dovrebbe introdurre interessanti novità e soprattutto rappresentare un’integrazione vincente con i propri smartphone top di gamma che hanno segnato un passo in avanti decisamente importante per l’azienda coreana, non si sanno altri dettagli in merito il possibile prezzo e la possibile data di lancio, sicuramente bisognerà aspettare magari qualche dichiarazione direttamente da parte di Samsung sulle sue intenzioni in merito a questi dispositivi.