HP Omen si estende nel settore dei componenti per gaming

HP ha da poco annunciato un’importante novità per il suo brand Omen. Si tratta dell’ingresso nel mercato dei componenti desktop. Un passo che amplia l’offerta del marchio già noto per i suoi laptop e pc preassemblati. L’annuncio è arrivato dopo il lancio, avvenuto qualche settimana fa, di un portatile ultrasottile equipaggiato con la potente RTX 5070. In questa fase, Omen si concentra principalmente su soluzioni dedicate alla dissipazione del calore e all’alimentazione dei sistemi gaming. Tutto ciò attraverso nuovi modelli di ventole, sistemi AiO (All-in-One) e un alimentatore completamente modulare. Ad ogni modo, non sono ancora stati rivelati né i prezzi né la data di disponibilità. Quindi i consumatori sono ancora in attesa di informazioni più precise a riguardo.

Il brand HP Omen affronta una sfida nel mercato dei componenti

I nuovi componenti introdotti dal brand HP includono, come anticipato, una serie di ventole che si differenziano per dimensioni e caratteristiche tecniche. Una delle varianti è una ventola da 120x25mm, dotata di LED aRGB Gen2 e cuscinetti fluidodinamici, promettendo bassa rumorosità. La seconda variante da 120x28mm viene invece venduta in kit da tre unità, con un hub che consente di collegare fino a dieci ventole su una singola connessione. Questo sistema di gestione avanzata delle ventole potrebbe rappresentare una soluzione interessante per chi ha bisogno di un raffreddamento migliore per configurazioni multi-componenti. Entrambe le versioni hanno una struttura nera, ma le specifiche dettagliate relative alla loro efficienza e performance sono ancora sconosciute.

In contemporanea, HP ha presentato due nuovi sistemi AiO. Uno da 240mm e uno da 360mm. Entrambi utilizzano una pompa Asatek di settima generazione. Però mentre il modello da 240aamm è dotato di un display LCD IPS personalizzabile sulla pompa, quello da 360mm perde questa caratteristica, sostituendola con un’illuminazione aRGB. Questi AiO, abbinati a ventole aRGB, si presentano così come una scelta ideale per i gamer che cercano prestazioni elevate e un certo livello di personalizzazione visiva.

Infine, l’alimentatore da 1.000W è completamente modulare e certificato 80 Plus Gold. Insieme ad una ventola da 135 mm che può fermarsi completamente quando il carico non è elevato. L’alimentatore è progettato per supportare anche le GPU più potenti, come la NVIDIA GeForce RTX 5090. In più offre connettori di nuova generazione che riducono i rischi di surriscaldamento e malfunzionamenti.