Samsung, batterie allo stato solido sempre più vicine: arriveranno sugli indossabili

Samsung ha deciso di alzare l’asticella nel mondo dei dispositivi indossabili, e a quanto pare il punto di svolta potrebbe arrivare proprio dalle batterie. Secondo alcune fonti coreane, il colosso sudcoreano si prepara a introdurre le batterie allo stato solido su prodotti come Galaxy Ring, auricolari wireless e smartwatch. Sia per quanto concerne la sicurezza che l’autonomia dunque potrebbero esserci grossi cambiamenti.

Samsung pensa alle batterie allo stato solido: ecco perché sono migliori delle tradizionali

Chi si chiede che differenza ci siano rispetto alle solite batterie agli ioni di litio, resterebbe sorpreso nel conoscere che una batteria allo stato solido riesce a garantire più energia occupando lo stesso spazio. Tutto proviene dall’utilizzo di un elettrolita solido e non di tipo liquido. Ci sono inoltre rassicurazioni importanti in merito all’incolumità e alla sicurezza in generale degli utenti in quanto i rischi di surriscaldamento sono ridotti quasi a zero così come le perdite.

L’obiettivo di Samsung è chiaro: più durata e meno compromessi. Si parla di un primo debutto già entro la fine del 2025 con il Galaxy Ring 2, seguito dagli auricolari nel quarto trimestre del 2026, e infine dagli smartwatch l’anno dopo. Nessun riferimento, per ora, a un impiego di questa tecnologia sugli smartphone Galaxy, ma non è da escludere che arrivi anche lì, magari con i top di gamma futuri.

Tecnologia promettente, ma non senza sfide

C’è però un dettaglio che va considerato: produrre queste batterie su larga scala non è affatto semplice. Servono materiali di altissima qualità, e mantenerne le prestazioni costanti nel tempo è ancora una sfida per l’industria. Non a caso, si ipotizza che il prezzo del Galaxy Ring di prossima generazione possa salire rispetto al modello attuale.

Insomma, la direzione è chiara e ambiziosa, ma non priva di ostacoli. Se Samsung riuscirà davvero a portare questa tecnologia sugli indossabili mantenendo al tempo stesso qualità, affidabilità e prezzi competitivi, potremmo trovarci davanti a un cambiamento importante per tutto il settore. E a beneficiarne, alla fine, saranno proprio gli utenti.