Una delle novità tecnologiche più importanti svelate dal colosso tech Samsung durante l’evento Unpacked è stato sicuramente il nuovo Samsung Galaxy Ring. Questo fantastico device wearable pensato per il nostro benessere ora è finalmente disponibile all’acquisto anche per il mercato italiano, in particolare a partire dalla giornata di oggi 25 settembre 2024.

Samsung Galaxy Ring, il nuovo device tech arriva ufficialmente in Italia

Nel corso delle ultime ore il colosso tech Samsung ha annunciato l’arrivo ufficiale anche per il mercato italiano del suo ultimo dispositivo di punta. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Samsung Galaxy Ring. Questo nuovo strumento tecnologico ci permetterà di tenere sempre sotto controllo svariati parametri importanti per la nostra salute.

Tra questi, citiamo ad esempio: Guida al Sonno; Punteggio Energetico; Suggerimenti per il Benessere; Avviso di Frequenza Cardiaca; Rilevamento Automatico degli Allenamenti. Grazie ad un avanzato algoritmo di intelligenza artificiale, questo dispositivo permetterà di monitorare ancora più nel dettaglio tutti questi parametri.

La costruzione di questo prodotto è poi eccelsa, con un peso di appena 2,3 e 3 grammi in base alla taglia prescelta. È inoltre resistente all’acqua fino a 10 ATM ed è inoltre possibile scegliere tra tre varianti di colore, Titanium Black, Titanium Silver e Titanium Gold.

Nicolò Bellorini, Vice President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics Italia, ha così dichiarato:

“Galaxy Ring incarna la nostra visione di un futuro in cui la tecnologia si fonde perfettamente con la vita quotidiana per promuovere il benessere attraverso un approccio olistico. II dispositivo permette agli utenti di accedere a un’esperienza personalizzata e completa che va oltre il semplice monitoraggio, fornendo informazioni utili e supporto costante per conoscere meglio sé stessi e supportare più facilmente i propri obiettivi di salute”.

Il nuovo Samsung Galaxy Ring sarà dunque disponibile all’acquisto a partire da oggi 25 settembre 2024 ad un prezzo consigliato di 449 euro.