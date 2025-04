Google Foto: nuova homepage in arrivo per tutti

Come ben sappiamo, Google si impegna costantemente a tenere aggiornata la propria suite di applicazioni grazie ad update costanti che consentono all’azienda di migliorare tutte le funzionalità offerte nel proprio pool di piattaforme facendo senza alcun dubbio, la felicità e gli interessi degli utenti, i quali godono di funzionalità sempre nuove e al passo coi tempi.

Tra le piattaforme che senza dubbio godono di questi update costanti, risulta anche Google foto, la piattaforma dedicata alla gestione delle fotografie presenti all’interno dello smartphone e salvate nel cloud di Google infatti riceve periodicamente aggiornamenti che ne cambiano volta per volta gli elementi presenti al proprio interno e a quanto pare Google non ha ancora finito con quest’ultima non a caso sembra stia testando l’arrivo di alcuni piccoli accorgimenti per quanto riguarda soprattutto l’interfaccia grafica della sua prossima versione di Google foto.

Nuovo design

Nello specifico Google sul proprio forum ha postato un sondaggio all’interno del quale chiede agli utenti quale interfaccia preferiscono, la prima foto ovviamente mostra l’interfaccia classica e attualmente presente in Google foto mentre la seconda mostra un’interfaccia leggermente diversa con alcuni elementi significativamente diversi, parliamo nello specifico di interfaccia tendenzialmente più pulita, con elementi meno ingombranti e bordi arrotondati, a differenza di quanto presente invece nell’interfaccia attuale che mostra bordi acuminati e squadrati.

Anche il logo Google in alto a sinistra è stato sostituito con un piccolo logo decisamente meno ingombrante, si tratta di un cambiamento pensato per snellire l’interfaccia grafica che evidentemente agli occhi di Google era ormai decrepita e poco fresca rispetto agli standard attuali che vedono un’evoluzione in favore del minimalismo e della sinuosità delle linee.

Non rimane dunque che attendere per capire se Google alla fine opterà per questo cambiamento, ossia aspetterà lasciando le cose invariate, sicuramente l’opinione della community avrà un ruolo fondamentale in tal senso.