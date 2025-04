Lotus: annunciata la nuova gamma Eletre ed Emeya

Lotus continua la sua rivoluzione elettrica con il lancio di nuove vetture. Si tratta dei modelli della gamma Eletre ed Emeya che promettono di ridefinire il concetto di SUV ad alte prestazioni e hyper-GT con un’offerta sempre più ricca e personalizzabile. Il Model Year 2026 segna l’introduzione delle varianti “600” e “900“, denominate in base alla potenza espressa in cavalli. Insieme al ritorno degli iconici allestimenti GT e GT SE. Seguendo la scia dell’acclamata Lotus Emira Turbo SE, la casa automobilistica ha deciso di espandere la filosofia di personalizzazione e performance anche ai suoi modelli elettrici.

Lotus: dettagli sui nuovi modelli

La gamma Eletre ora offre sei configurazioni diverse. Permettendo ai clienti di scegliere tra allestimenti orientati al lusso o alla sportività estrema. I livelli di equipaggiamento vanno dalla Eletre 600 GT SE, con dotazioni di comfort premium. Fino alla Eletre 900 Sport Carbon, una versione che esalta la leggerezza e l’aerodinamica grazie a componenti in fibra di carbonio. Per le colorazioni, Lotus introduce due nuove tonalità per gli esterni, Zenith White e Akoya White. Mentre per gli interni si aggiungono le varianti Quartz e Jasper. Il rivestimento dei sedili è ora disponibile con il tessuto Lotuswear Performance.

Nel dettaglio, le versioni “600” sono equipaggiate con un doppio motore elettrico da 450 kW (612 CV). Con trazione integrale e una batteria da 112 kWh. Offrendo un’accelerazione 0-100 km/h in 4,5 secondi per l’Eletre. E 4,15 secondi per l’Emeya. Chi cerca il massimo delle prestazioni può optare per le versioni “900”. Quest’ultime grazie ai 918 CV e al cambio a due velocità garantiscono uno scatto da 0 a 100 km/h inferiore ai tre secondi. E una velocità massima che tocca i 265 km/h.

L’autonomia è altrettanto impressionante, con valori che raggiungono i 610 km per la Emeya e i 600 km per la Eletre nel ciclo WLTP. La tecnologia Advanced Lotus Hyper Charging permette di ricaricare la batteria dal 10 all’80% in soli 14 minuti per Emeya. E 20 minuti per Eletre, utilizzando infrastrutture ad alta potenza. Le nuove versioni Lotus sono già disponibili per la prenotazione. Con prezzi a partire da 103.795€ per l’Eletre 600. E 111.995€ per l’Emeya 600 GT. Le prime consegne sono attese per l’estate di quest’anno.