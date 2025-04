ASUS: annunciato il nuovo ROG Strix OLED 4K

ASUS ha annunciato l’arrivo in Italia di un nuovo monitor gaming. Si tratta del modello ROG Strix OLED XG27UCDMG. Tale monitor rappresenta un’interessante evoluzione rispetto al già noto ROG Strix OLED PG27UCDM. Con alcune caratteristiche ottimizzate per mantenere un prezzo più competitivo senza compromettere la qualità. Il ROG Strix OLED XG27UCDMG offre prestazioni eccezionali grazie a un refresh rate di 240 Hz. Inoltre, offre un tempo di risposta ultra-ridotto di 0,03 millisecondi. Grazie alla tecnologia Refresh Rate Cap, gli utenti possono limitare la frequenza di aggiornamento e ottimizzare le performance visive.

Le caratteristiche del nuovo monitor ASUS

Il centro del ROG Strix OLED XG27UCDMG è il suo pannello ROG QD-OLED di quarta generazione. Con una densità di 166 pixel per pollice (ppi). Ciò garantisce immagini ultra-nitide e testi chiari. Il contrasto elevato e la profondità dei colori rendono tale monitor ideale. Ciò non solo per il gaming, ma anche per la visione di contenuti multimediali. Inoltre, ASUS ha integrato la tecnologia ROG OLED Anti-Flicker 2.0. Quest’ultima riduce al minimo il fenomeno dello sfarfallio, migliorando il comfort visivo e garantendo una resa visiva fluida.

Uno degli aspetti più innovativi del ROG Strix OLED XG27UCDMG è il sistema OLED Care Pro, che include il sensore Neo Proximity. Tale avanzato sistema di rilevamento è in grado di riconoscere la distanza dell’utente dal monitor e di attivare automaticamente la modalità standby quando l’utente si allontana. Riducendo così il rischio di burn-in del pannello OLED.

Per la connettività, il monitor è equipaggiato con DisplayPort 1.4 con Display Stream Compression (DSC), HDMI 2.1 e una porta USB-C con supporto DP Alt Mode e Power Delivery fino a 90 W. Il design è caratterizzato da un pannello sottile e privo di cornici. Perfetto per configurazioni multi-monitor. Inoltre, supporta la tecnologia ROG Aura Sync per un’illuminazione personalizzabile.

Il monitor include anche una presa filettata standard da 1/4 di pollice. Ciò per facilitare l’integrazione in setup di streaming professionali. Oltre ad un supporto ergonomico con base compatta e un comodo porta-cellulare integrato.

Il nuovo ASUS ROG Strix OLED XG27UCDMG sarà presto disponibile in Italia presso i Gold Store di ASUS, i rivenditori del Programma Powered by ASUS e i principali partner commerciali, inclusa Amazon. Il prezzo di listino è fissato a 999 euro. Il nuovo dispositivo ASUS rappresenta un’opzione interessante per i gamer alla ricerca di un monitor con caratteristiche avanzate e un’ottima protezione contro il burn-in.