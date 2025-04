Gmail introduce Shielded Email, ecco cosa devi sapere

Google è pronto a lanciare una nuova funzione per Gmail. Una novità interessante che potrebbe migliorare la sicurezza e la privacy degli utenti durante la registrazione ai servizi online. Tale innovazione tecnologia si chiama Shielded Email. Quest’ ultima ermetterà di generare indirizzi e-mail temporanei, impedendo così la divulgazione del proprio indirizzo principale.

Il principale vantaggio di questa funzione è la possibilità di ridurre drasticamente il numero di messaggi di spam ricevuti. Quando un utente si iscrive a un sito web o a un’applicazione, infatti invece di fornire il proprio indirizzo e-mail reale, ora potrà utilizzare un alias monouso creato appositamente dal sistema. Ciò renderà più difficile per le aziende raccogliere informazioni personali e inviare pubblicità indesiderata.

Gmail e la nuova soluzione contro tracciamento, spam e fughe di dati

Negli ultimi giorni, il team di GappsLeaks è riuscito a sbloccare la funzione nell’app Gmail per Android, confermandone l’esistenza con uno screenshot. Da quanto emerso, Shielded Email sarà integrata nel sistema di compilazione automatica di Google. Arrivando a funzionare in modo simile al gestore di password già presente nei dispositivi Android. Oltre a proteggere l’indirizzo principale dell’utente, questa tecnologia impedirà anche il tracciamento da parte delle piattaforme online. Poiché ogni alias creato verrà considerato un’identità digitale separata.

Oltre a migliorare la gestione dello spam, Shielded Email potrebbe diventare un’arma efficace anche contro il furto di dati personali. Poiché gli utenti non comunicheranno il loro vero indirizzo e-mail, eventuali violazioni di database da parte di hacker non metteranno a rischio i loro account principali. Alcuni aspetti della funzione però restano ancora poco chiari. Ad esempio non si sa con certezza se sarà disponibile per tutti gli utenti Android o se verrà rilasciata inizialmente solo per chi possiede uno smartphone della serie Google Pixel. Anche la data ufficiale di lancio non è ancora stata annunciata. Ma gli esperti ritengono che potrebbe arrivare presto, vista la fase avanzata dei test. In attesa di maggiori dettagli, questa novità si preannuncia così come un’ulteriore mossa di Google. Un altro tentativo per garantire ai suoi utenti una maggiore sicurezza online.