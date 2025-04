Oppo Find X8 Ultra e X8s Plus: primi render e specifiche tecniche trapelate

OPPO Find X8S

Sono emerse online le prime immagini render non ufficiali dei prossimi flagship Oppo: Find X8 Ultra e Find X8s Plus. Le due varianti rappresentano l’evoluzione della gamma di punta dell’azienda cinese, e puntano a consolidare la fascia alta del mercato Android nel 2025. I render e le specifiche anticipano un design raffinato e componenti di ultima generazione.

Design premium e comparto fotografico al centro

Le immagini trapelate mostrano un design simile tra i due modelli, con una scocca curva, cornici sottili e un modulo fotografico posteriore circolare. Questo elemento ospita sensori di fascia alta, tra cui una fotocamera principale da 50 MP, affiancata da un teleobiettivo periscopico e una ultra-grandangolare, almeno nella versione Ultra.

Il retro presenta finiture opache e lucide, mentre il pannello frontale integra un display AMOLED LTPO con refresh rate variabile fino a 120Hz e risoluzione QHD+, pensato per garantire fluidità nei contenuti e risparmio energetico.

Chipset e prestazioni: Snapdragon vs Dimensity

Secondo le indiscrezioni, Oppo adotterà una strategia doppia: Find X8 Ultra sarà equipaggiato con il Qualcomm Snapdragon 8 Elite, il nuovo chip top di gamma atteso per fine anno, mentre il Find X8s Plus potrebbe montare il MediaTek Dimensity 9400, altro SoC ad alte prestazioni annunciato per il 2025.

Entrambe le versioni offriranno RAM LPDDR5X, storage UFS 4.0 e sistemi di raffreddamento migliorati per gestire le prestazioni nei carichi prolungati, come gaming o registrazione video in alta risoluzione.

I due modelli dovrebbero integrare batterie da circa 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata da almeno 100W e ricarica wireless. Il sistema operativo sarà basato su ColorOS 15 con Android 15 come base.

Sul fronte della sicurezza si prevede l’uso di un sensore impronte ultrasonico sotto il display, mentre la parte audio sarà curata con speaker stereo e supporto a Dolby Atmos. La certificazione IP68 sarà presente almeno sul modello Ultra, rendendolo resistente ad acqua e polvere.

Uscita prevista per l’autunno

Non ci sono ancora conferme ufficiali da Oppo, ma il lancio dei Find X8 Ultra e Find X8s Plus è atteso per l’autunno 2025, in linea con i cicli di aggiornamento dei precedenti modelli. Le informazioni emerse finora sembrano indicare un rinnovamento completo, con particolare attenzione al comparto fotografico, display e prestazioni.

I primi dettagli sui nuovi Oppo Find X8 Ultra e X8s Plus rivelano una strategia basata su design premium, chip di ultima generazione e potenza fotografica. Se confermati, i due modelli si candidano a diventare tra i flagship Android più completi del 2025.