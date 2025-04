Google in Android Auto: giochi, nuove app ed un futuro da scoprire?

La nuova beta di Android Auto 14.1 ha già iniziato a far discutere. Oltre al supporto ai primi videogiochi, un’altra novità ha catturato l’attenzione: l’app Google è comparsa improvvisamente tra quelle disponibili, senza alcuna comunicazione ufficiale, così da un momento all’altro. Strano? Certamente. Un utente ha segnalato la sua presenza nell’elenco delle applicazioni compatibili, con un’interfaccia che sembra volerla trasformare in una piattaforma di messaggistica. All’apertura, appare la stessa schermata visibile su app come WhatsApp e Google Messaggi: “Nessun nuovo messaggio durante questo viaggio”. Errore o test segreto di una nuova funzionalità? Il dubbio ad ora resta.

Le speculazioni si rincorrono e le teorie sono diverse. Potrebbe essere un’anticipazione dell’integrazione di Gemini, l’assistente AI destinato a prendere il posto di Google Assistant. O forse un sistema di notifiche intelligenti, capace di segnalare eventi o punti di interesse lungo il tragitto. Nulla di ufficiale, solo ipotesi su ipotesi. Nel frattempo, Android Auto 14.0 continua il suo rollout, preparando il terreno per la successiva versione. Ma il vero cambiamento in Android Auto è l’introduzione dei videogiochi, un’innovazione che trasforma il display dell’auto in una piccola console. Titoli come Angry Birds 2 e Beach Buggy Racing sono già disponibili, ma solo a vettura ferma. Un primo passo verso un’infotainment più ricco e interattivo.

Il futuro di Android Auto: intrattenimento senza limiti?

Se i videogiochi sono solo l’inizio, cosa riserva il futuro? Cosa vedremo d’ora in avanti? Google sembra puntare su un’esperienza sempre più immersiva e coinvolgente. Voci insistenti parlano di una possibile espansione verso YouTube, Netflix e Disney+, con contenuti fruibili nei momenti di sosta (ovviamente), come durante la ricarica di un’auto elettrica per occupare il tempo. E l’app Google? Resterà un enigmatico esperimento o diventerà una nuova funzionalità stabile? L’incertezza alimenta l’attesa e la curiosità. Una cosa è certa e cioè che Android Auto sta cambiando nuovamente e il viaggio verso il futuro è appena iniziato.