Fastweb abbassa il prezzo del Booster Wi-Fi

Fastweb ha deciso di fare un regalo ai suoi clienti. Ovvero rendere più conveniente il suo servizio di estensione Wi-Fi, il FastwebBooster, abbassandone il costo mensile. Inizialmente disponibile a 3€ al mese, ora il dispositivo viene proposto a soli 2€ per tutti i nuovi utenti. Questa riduzione di prezzo si applica sia alle offerte FastwebCasa che FastwebCasa Light, consentendo così una copertura più ampia all’interno delle abitazioni.

Oltre a questa modifica, l’ operatore ha introdotto anche una promozione dedicata ad alcuni già clienti. I quali possono ottenere il Booster gratuitamente per i primi 12 mesi. Dopo il periodo promozionale, il costo sarà lo stesso previsto per i nuovi utenti, ovvero 2€ al mese. Per chi fosse interessato, tale iniziativa è già visibile nell’area clienti MyFastweb. Proprio qui infatti sarà possibile richiedere il Booster e riceverlo comodamente a casa propria.

Le nuove condizioni delle offerte Fastweb Casa

L’aggiornamento del costo del Booster si inserisce in un più ampio quadro di offerte per la rete fissa. Tra esse emergono Fastweb Casa e FastwebCasa Light. Entrambe offrono connessioni in fibra FTTH fino a 2,5Gbps e includono il modem NeXXt One. La differenza principale tra le due opzioni però sta nelle chiamate. In quanto versione Light prevede tariffe a consumo, mentre Fastweb Casa include chiamate illimitate verso numeri nazionali.

Per chi desidera una soluzione più completa, ci è invece Fastweb CasaPlus. Quest’ultima offre il modem NeXXt con fino a due Booster inclusi e il supporto di Amazon Alexa. Con questa soluzione, gli utenti potranno controllare la propria rete domestica tramite comandi vocali, migliorando così l’esperienza di utilizzo.

Oltre alle offerte standard, l’ operatore continua a proporre ancora vantaggi extra. Come ad esempio l’accesso ai corsi della Fastweb Digital Academy e la possibilità di attivare opzioni assicurative gratuite. Infine, il costo di attivazione delle offerte di rete fissa resta pari a zero. Di conseguenza l’adesione è ancora più vantaggiosa per i nuovi clienti.