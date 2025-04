La sfida AI in Cina cresce: Butterfly Effect lancia Manus

La startup di Pechino Butterfly Effect non ha perso tempo. A poche settimane dal debutto del suo agente AI Manus, ha già lanciato un’app ufficiale e un servizio in abbonamento, entrando così nel vivo della battaglia sull’intelligenza artificiale in Cina. L’interesse attorno a questo progetto è stato immediato, tanto da essere paragonato a DeepSeek, un altro nome caldo nel settore.

Butterfly Effect entra nel mercato AI con Manus

Nella fase iniziale, Manus AI era disponibile solo per pochi utenti in una beta chiusa, ma ora l’accesso è stato aperto con un sistema a pagamento. Gli utenti possono scegliere tra due piani: uno base da circa 36 euro al mese e una versione premium da ben 184 euro. Un prezzo che non passa inosservato, soprattutto considerando che il servizio è ancora in beta.

Chi opta per l’abbonamento avanzato potrà gestire fino a cinque attività in contemporanea e avrà accesso a più crediti di calcolo, come specificato sul sito ufficiale. Per chi non vuole mettere mano al portafogli, resterà comunque disponibile una versione gratuita con funzionalità limitate. Da un punto di vista tecnico, Manus non è un modello AI sviluppato da zero, ma sfrutta tecnologie già esistenti, tra cui la famiglia Claude di Anthropic. Nel frattempo, l’app per iOS è già disponibile al download.

La strategia di Butterfly Effect è piuttosto audace. Mentre i giganti tech cinesi si sfidano a colpi di AI gratuita per conquistare utenti, questa startup ha scelto di monetizzare fin da subito. Una mossa che va controcorrente rispetto a quanto stanno facendo colossi come Alibaba, Tencent e Baidu. Quest’ultima, per esempio, ha reso il suo Ernie Bot completamente gratuito già a febbraio, alimentando una guerra sui prezzi che ha reso il mercato dell’intelligenza artificiale ancora più competitivo.

Parallelamente, Butterfly Effect sta cercando nuovi finanziamenti e, secondo alcune indiscrezioni, punta a una valutazione di almeno 460 milioni di euro. Tra gli investitori attuali ci sono nomi di rilievo come ZhenFund e HSG, ex Sequoia China. Il futuro di Manus AI è ancora tutto da scrivere, ma una cosa è certa: Butterfly Effect ha deciso di giocare d’anticipo.