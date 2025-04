Google rivoluziona la gestione della batteria sui Pixel

Google continua a migliorare il supporto software per i suoi smartphone Pixel. Con il suo lavoro costante garantisce infatti aggiornamenti per sette anni sui modelli più recenti. Avere un sistema sempre aggiornato però sembra non bastare se la batteria non riesce a sostenere un utilizzo quotidiano prolungato. Proprio per affrontare questa sfida, l’ azienda ha pensato di introdurre una nuova funzione ideata per ottimizzare la durata delle batterie nel tempo.

Un sistema automatico per i nuovi Pixel

L’ ultima novità introdotte da Google si chiama Battery Health Assistance. Essa è stata lanciata con il Pixel 9a e si concentra sulla gestione intelligente del consumo della batteria. Il sistema funziona in questo modo. Ovvero sistema regola gradualmente il voltaggio massimo ogni 200 cicli di ricarica, stabilizzandosi fino a 1000cicli. Riesce a garantire così una maggiore longevità della cella. Tutto ciò comporta però alcune piccolissime variazioni nelle prestazioni di ricarica e autonomia. Ad ogni modo il risultato offerto dovrebbe portare più benefici rispetto a una batteria senza alcuna ottimizzazione.

Questa innovazione arriverà piano piano anche su altri modelli Pixel. Ma con una differenza importante, ossia che sul Pixel9a, sarà attiva senza possibilità di disattivazione. Invece sui dispositivi precedenti gli utenti potranno scegliere se mantenerla o meno. L’obiettivo è quindi quello di rallentare gli effetti dell’invecchiamento della batteria. I quali nel tempo portano a un calo della capacità e dell’efficienza del dispositivo.

Google sta quindi seguendo un percorso simile a quello intrapreso anni fa da Apple con la gestione delle batterie. Solo con un approccio più trasparente per evitare controversie. Secondo le stime dell’azienda, gli ultimi Pixel dovrebbero mantenere l’80% della loro capacità originale anche dopo 1000 cicli di carica. Ciò garantirebbe così prestazioni affidabili per diversi anni. Ma soprattutto ridurrebbe la necessità di sostituire troppo spesso la batteria giovando così sull’esperienza d’uso complessiva delle persone.