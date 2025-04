Google pensa ad una versione di Gemini per i bambini

L’intelligenza artificiale di Google, Gemini, è già oggi in grado di aiutare con compiti piuttosto complessi: può scrivere codice, riassumere testi lunghi, ragionare su immagini e risolvere problemi di scienze e matematica spiegando passo passo il procedimento. Insomma, è diventata una vera alleata nello studio e nella creatività.

Ora però Google sembrerebbe voler fare un passo ulteriore: portare Gemini anche tra i più piccoli. Nella nuova versione dell’app Google per Android (16.12.39) sono infatti state trovate tracce di una possibile modalità “Gemini for Kids“, pensata per utenti giovanissimi.

Un assistente AI a misura di bambino

Secondo quanto scoperto da Android Authority, questa nuova modalità servirebbe per aiutare i bambini a creare storie, fare domande, svolgere i compiti e molto altro. L’idea è quindi quella di trasformare Gemini in un assistente intelligente e sicuro per i più piccoli, in grado di stimolare la curiosità senza esporli a contenuti inappropriati.

Il codice dell’app parla chiaro: quando Gemini verrà attivato da un account Google riconosciuto come appartenente a un bambino (magari gestito tramite Family Link), partirà una versione personalizzata dell’assistente, con filtri severi sui contenuti e controlli specifici per evitare errori o informazioni inadatte.

In arrivo prima dell’addio a Google Assistant

La scoperta arriva in un momento cruciale per l’ecosistema Google: l’azienda ha già annunciato che Google Assistant verrà ritirato entro la fine dell’anno, e quindi Gemini lo sostituirà del tutto. Le stringhe individuate nell’ultima versione dell’app si riferiscono proprio alla schermata che invita a “passare da Assistant a Gemini”, rafforzando l’ipotesi che la modalità per bambini debba essere pronta prima della transizione definitiva.

Per ora non ci sono annunci ufficiali, ma l’idea di un Gemini per bambini, controllato e sicuro, potrebbe essere uno strumento utile non solo per le famiglie, ma anche per il mondo della scuola. Un’AI che non solo dà risposte, ma le spiega in modo comprensibile, può fare davvero la differenza nell’educazione digitale dei più giovani.