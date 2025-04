TITAN ARMY P2510HS: il monitor da 300 Hz che con 24.5″ ci ha fatto amare il gaming, la recensione

Abbiamo testato il Titan Army P2510HS per diversi giorni, alternando sessioni di gaming competitivo a ore intense passate a scrivere articoli, montare contenuti e gestire flussi multischermo. Il risultato? Un monitor che non solo mantiene tutte le promesse fatte sulla carta, ma che riesce anche a sorprendere per equilibrio, qualità costruttiva e prestazioni visive, in un formato perfetto per chi, come noi, vive tra il mondo del gaming e quello del lavoro al PC.

Design da torneo e costruzione intelligente

La prima impressione, appena tolto dalla scatola, è stata più che positiva. Il design bezel-less su tre lati rende lo schermo da 24,5 pollici elegante e moderno, perfetto per chi ha una postazione ordinata e ama l’estetica minimalista. Le cornici sottili non sono solo una scelta di stile, ma permettono una maggiore immersione e facilitano configurazioni multi-monitor.

Il supporto regolabile ci ha permesso di inclinare lo schermo con precisione (da -5° a +20°), ottenendo un angolo perfetto sia in fase di gioco che durante la scrittura prolungata. La presenza dello standard VESA 100×100 è un bonus graditissimo per chi, come noi, utilizza anche bracci meccanici o sistemi a parete.

A livello di dimensioni, con i suoi 557,7 x 422,6 x 218,5 mm, il monitor si è rivelato compatto ma spazioso il giusto: non occupa troppo spazio sulla scrivania, ma garantisce una visuale completa e ben distribuita, ideale per ogni tipo di utilizzo.

Esperienza visiva: un pannello IPS veloce che fa la differenza

La vera anima di questo monitor è il suo pannello CSOT Fast IPS: non un semplice IPS, ma una variante ottimizzata per offrire colori vividi, tempi di risposta minimi e ottimi angoli di visione. E possiamo confermarlo: sia nelle sessioni di gioco frenetiche che durante l’editing dei nostri articoli o la consultazione di fonti in split screen, la resa visiva è sempre stata impeccabile.

La risoluzione Full HD (1920×1080) si sposa benissimo con la diagonale da 24,5″, offrendo una nitidezza sufficiente per ogni tipo di contenuto, senza affaticare la vista. Il tempo di risposta GTG di 1 ms si percepisce in ogni azione rapida: movimenti netti, zero ghosting, nessuna sfocatura anche nei cambi di scena più caotici.

300Hz: fluidità che si sente davvero

Uno dei punti di forza principali è senza dubbio la frequenza di aggiornamento di 300Hz. Non è solo un numero sulla carta: nei fatti, abbiamo percepito un’esperienza ultra-fluida, soprattutto nei titoli eSportivi come Valorant, CS2 e Rocket League, dove ogni millisecondo conta. Il monitor risponde con una reattività immediata, offrendo un netto vantaggio competitivo.

Anche nei giochi single-player più cinematografici, come Cyberpunk 2077 o Elden Ring, l’esperienza è stata arricchita da una sensazione di movimento fluido e continuo, mai spezzato da tearing o stuttering, grazie anche al supporto Adaptive Sync/Freesync.

Colori ricchi, realistici e calibrati con cura

Per noi che alterniamo spesso giochi, scrittura e montaggio immagini o video, la qualità cromatica è fondamentale. Il Titan Army P2510HS è estremamente performante nella sua categoria innanzitutto grazie alle sue specifiche. In primis, ecco una copertura sRGB del 121%, impreziosita dal supporto per Adobe RGB (104%) e DCI-P3 (96%). La naturalezza dei colori, estremamente vividi, arriva proprio da queste caratteristiche tecniche.

Sfruttando poi i 10 livelli di miglioramento del colore e i 5 livelli di miglioramento del contrasto, è possibile calibrare il monitor al meglio secondo le proprie esigenze. In pratica, ognuno può cucirsi addosso la resa visiva perfetta. Anche i neri sono più profondi del previsto, considerando che parliamo di un IPS, e i bianchi risultano luminosi ma mai accecanti.

HDR400 e gestione dei dettagli nelle zone d’ombra

Grazie al supporto VESA DisplayHDR 400, abbiamo potuto notare una differenza sostanziale nei contenuti HDR, sia nei giochi che nei video. Il contrasto tra zone di luce e ombra è migliorato, e il risultato è una visione più profonda, dinamica e coinvolgente.

Un plauso anche alla funzione Dark Boost, che ci ha permesso di regolare dinamicamente la luminosità delle zone scure nei giochi notturni. In titoli stealth o horror, è stato utile per distinguere dettagli nascosti o nemici in agguato senza rovinare l’atmosfera generale.

Comfort visivo e tutela degli occhi

Scrivendo articoli anche per molte ore al giorno, ci siamo spesso scontrati con problemi di affaticamento visivo. Con questo monitor non è successo: la combinazione tra retroilluminazione a bassa luce blu, filtraggio via software e tecnologia DC per il controllo della luminosità ha fatto una differenza tangibile.

Dopo intere giornate davanti allo schermo, non abbiamo avvertito bruciori o secchezza agli occhi, sintomo che l’intervento sulla luce blu è efficace. Anche la possibilità di regolare l’intensità luminosa dell’indicatore LED frontale è stata una chicca comoda in ambienti bui.

Modalità gaming intelligenti e assistenza integrata

Uno degli aspetti che abbiamo trovato più curati è il comparto di funzioni pensate espressamente per il gaming. Il Titan Army P2510HS include:

Modalità Game+ con mirino virtuale e cronometro;

Timer di gioco per gestire le sessioni competitive;

Zoom con occhio d’aquila per ampliare la visuale al centro dello schermo;

Visualizzazione della frequenza in tempo reale per monitorare costantemente le performance.

Queste opzioni, accessibili dal nuovo menu OSD, sono comode, veloci da attivare e ben integrate nell’esperienza d’uso. Non sembrano funzioni “gimmick”, ma strumenti concreti per chi gioca a livello competitivo o vuole personalizzare ogni dettaglio.

Multitasking e scenari d’uso: finalmente un monitor che segue i nostri ritmi

Uno dei grandi vantaggi per noi è stata la possibilità di usare modalità PIP (Picture in Picture) e PBP (Picture by Picture). Durante la scrittura, abbiamo spesso tenuto aperto un secondo segnale video (come una console, una call o un video di riferimento) sullo stesso schermo, senza mai perdere la concentrazione sul nostro lavoro.

Le 10 modalità scenario preimpostate si sono rivelate utilissime: passare da “Modalità Lettura” a “Modalità FPS” o “Modalità Film” con un solo click ci ha fatto risparmiare tempo e adattare sempre il monitor al nostro utilizzo del momento.

Connettività e alimentazione: tutto al posto giusto

A livello di connessioni, il monitor offre due ingressi HDMI 2.0, due DP 1.4 e una uscita audio: una dotazione completa che ci ha permesso di collegare contemporaneamente PC, console e un portatile, senza mai dover staccare nulla. L’alimentazione da 12V 4A, con consumi contenuti (32W tipici), è nella media di categoria e non ha mai generato calore eccessivo.

Conclusione e prezzi di vendita

Dopo averlo usato per lavoro e per gioco, possiamo dire senza mezzi termini che il Titan Army P2510HS è uno dei monitor più versatili e performanti che abbiamo mai provato nella fascia sotto i 350 euro. Offre fluidità estrema, colori brillanti, un ottimo pannello IPS veloce, una quantità di funzioni pensate per ogni tipo di utente, e un comfort visivo superiore alla media.

Se cercate un monitor capace di eccellere nel gaming competitivo, ma allo stesso tempo perfetto per lavorare ore davanti a una tastiera, scrivere articoli, gestire contenuti, montare video o consultare dati, il P2510HS è una scelta solidissima. In giro il monitor si trova a cifre davvero ragionevoli: su GeekBuying il prezzo è di 159,99 € grazie al 44% di sconto, pagabili peraltro anche in tre rate grazie alla possibilità di pagamento con PayPal. Su GeekMall invece il prezzo aumenta leggermente a 199 €, ma comunque con un risparmio di 60 €. Anche in questo caso le opzioni di pagamento sono molteplici con PayPal disponibile.

Noi continueremo a usarlo, ogni giorno. E già questo è il miglior segnale di quanto ci abbia convinti.