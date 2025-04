70mai 4K OMNI: la dash cam 360° che ci ha davvero convinti, la recensione

Abbiamo avuto modo di testare a fondo la 70mai 4K OMNI, la nuova dash cam dell’azienda cinese che continua a distinguersi nel mondo della videosorveglianza per auto. Non si tratta della classica videocamera da cruscotto: la OMNI introduce infatti un approccio completamente nuovo alla registrazione, con il suo obiettivo rotante a 360°, un sensore Sony 4K di ultima generazione e una dotazione tecnologica che strizza l’occhio alla sicurezza a tutto tondo, sia su strada che in sosta. In questa recensione condividiamo la nostra esperienza concreta dopo diversi giorni di utilizzo quotidiano, includendo anche la dash cam posteriore full HD, proprio per avere una copertura completa.

DESIGN E INSTALLAZIONE

Fin dal primo contatto, la OMNI si è fatta notare per il design compatto e moderno, con un corpo cilindrico elegante e un display integrato che dà subito un’impressione di cura nei dettagli. Il supporto con pellicola elettrostatica incluso nella confezione è molto comodo: si applica al parabrezza senza residui, e mantiene la dash cam perfettamente salda anche su strade dissestate.

Chi ama la grande qualità non può non amare allo stesso tempo il vero punto forte di questa telecamera da auto: il suo obiettivo rotante a 360°. Non ci saranno quindi angoli scoperti in quanto la dash cam, se montata nella parte centrale del parabrezza come abbiamo fatto noi, riesce ad arrivare in ogni angolo.

Per sfruttare tutte le funzionalità avanzate, come la sorveglianza da remoto e la modalità parcheggio intelligente, abbiamo scelto di installare il kit di cablaggio UP04, collegandolo direttamente alla batteria del veicolo. L’installazione è risultata semplice ma ci sentiamo di consigliare comunque, per chi non ha dimestichezza con i cavi, di affidarsi a un elettrauto per un lavoro pulito e ben integrato.

QUALITÀ VIDEO: 4K REALE E FLUIDITÀ INCREDIBILE

La OMNI monta un sensore Sony STARVIS 2 IMX678 che registra in 4K a 60fps, e si vede. Le riprese diurne sono nitide, dettagliatissime, e anche in movimento riescono a mantenere una chiarezza eccezionale. Le targhe sono sempre leggibili, anche quando i veicoli si avvicinano rapidamente o cambiano corsia all’improvviso.

Di notte, siamo rimasti davvero colpiti dalle performance. Grazie alle tecnologie Night Owl Vision™ e Lumi Vision, le immagini restano visibili anche in condizioni di quasi totale oscurità. Abbiamo fatto diversi test in strade di periferia, con poca o nessuna illuminazione, e i risultati sono stati ottimi: nessun rumore video fastidioso, esposizione ben bilanciata, e soprattutto riconoscibilità dei dettagli.

Il campo visivo di 146° è ampio, e unito alla rotazione automatica dell’obiettivo, permette davvero di tenere d’occhio ogni angolo del veicolo. Più di una volta ci siamo divertiti a far ruotare la camera tramite l’app per controllare cosa succedeva dietro o ai lati, come se avessimo una serie di occhi digitali sempre pronti.

FUNZIONALITÀ SMART: DALLA MODALITÀ PARCHEGGIO ALLA VISIONE REMOTA

Una delle caratteristiche che ci ha convinti di più è la Modalità Smart Parking Guardian. Quando l’auto è spenta, la OMNI rimane vigile e registra automaticamente in time-lapse se rileva movimenti sospetti. Durante la nostra prova, ci è capitato di ricevere una notifica mentre eravamo lontani dal veicolo: grazie alla connessione 4G, l’app ci ha inviato un avviso in tempo reale e abbiamo potuto controllare lo streaming video direttamente dal telefono.

La rotazione fluida della camera è possibile grazie ai sensori Hall Effect, che garantiscono un movimento preciso, silenzioso e reattivo. Durante le prove, ci siamo divertiti a testare la reattività dell’obiettivo quando cambiavamo angolo visuale da remoto e siamo rimasti soddisfatti: il tutto è gestito in modo fluido e con pochissimo ritardo.

Un altro fiore all’occhiello di questo prodotto è senz’altro il monitoraggio della batteria in tempo reale è un’altra chicca interessante. Basta attivarlo per avere lo stato della batteria dell’auto direttamente sull’app, aiutando a prevenire spiacevoli sorprese in caso di scarica.

USA LA VOCE MA ANCHE L’AI

Un altro elemento che abbiamo apprezzato è il controllo vocale. Durante la guida, bastano comandi semplici per far partire una registrazione, scattare una foto o ruotare la telecamera. Funziona bene anche con il finestrino abbassato o con la musica accesa, segno che il microfono integrato è ben calibrato.

L’assistente vocale AI MaiX aggiunge un livello in più di interazione: riconosce i comandi in diverse lingue e risponde in modo coerente. Non è certo come parlare con un assistente digitale completo, ma nell’ambito dash cam è un bel passo avanti.

INTERFACCIA E APP: SEMPLICE, FUNZIONALE, BEN FATTA

Il display circolare integrato è ben visibile anche alla luce del sole e mostra in modo intuitivo le informazioni principali, come lo stato della connessione, l’orologio e l’indicatore di registrazione. All’avvio, ci accoglie con un simpatico smile animato, che rende tutto più “umano” e meno tecnico.

L’app 70mai, compatibile sia con iOS che Android, è chiara, reattiva e semplice da usare. Permette di scaricare velocemente i video (grazie al Wi-Fi 6 5GHz), controllare in tempo reale la visuale, impostare la rotazione dell’obiettivo e personalizzare tutte le notifiche e gli avvisi. In pochi tap, si accede a tutte le funzioni più importanti, e l’interfaccia è pensata davvero bene.

ADAS E AVVISI DI SICUREZZA

Durante la guida, la dash cam fornisce una serie di avvisi di sicurezza grazie al sistema ADAS integrato. Abbiamo ricevuto notifiche per:

la partenza del veicolo davanti quando eravamo fermi al semaforo;

l’ attraversamento pedoni ;

l’avviso di uscita dalla corsia.

Quest’ultimo può risultare un po’ invasivo, soprattutto se si cambia corsia senza mettere la freccia: la OMNI non può saperlo, e quindi suona ogni volta. Tuttavia, si può regolare la sensibilità o disattivare singolarmente gli avvisi, rendendo tutto più personalizzabile.

UN’OTTIMA MEMORIA, 70mai 4K OMNI NON TRADISCE

Utilizzando una microSD da 128GB inclusa, ci siamo assicurati una copertura ottimale con la nostra OMNI ma sappiate che arriva a supportare tagli di memoria fino a 512 GB. Per quanto concerne poi la rapidità, questa è assicurata dalla memoria eMMC 5.1 che offre sia in scrittura che in lettura velocità di alto livello. Non ci saranno dunque lag di alcun genere, questo ci teniamo a farvelo sapere.

Il sistema di registrazione continua e quello con attivazione su urto funzionano alla perfezione. Ogni evento viene salvato separatamente, così da essere facilmente recuperabile senza dover cercare tra ore di registrazioni.

CAMERA POSTERIORE IN FULL HD PER NON PERDERSI NULLA NEANCHE DIETRO

In bundle, abbiamo optato per la soluzione con doppia dash cam, scegliendo anche quella posteriore in full HD a 1080p. In questo caso il sensore è un Sony STARVIS 2 IMX662, in grado di fornire immagini davvero incredibili anche sul retro, evitando di lasciare scoperto il posteriore durante la marcia ma non solo. Onestamente ci siamo sentiti ancora più al sicuro con un altro obiettivo puntato sul retrotreno dell’auto.

CONCLUSIONI E PREZZO DI VENDITA

Dopo averla provata a lungo, possiamo dire che la 70mai 4K OMNI è una delle dash cam più avanzate che abbiamo mai testato. Offre qualità video eccezionale, un design intelligente e un sistema di sicurezza completo sia in marcia che in sosta. La rotazione a 360°, la visione notturna, il controllo da remoto, il monitoraggio della batteria, gli avvisi ADAS e la reattività del sistema rendono questo prodotto completo sotto ogni punto di vista.

Di certo non siamo di fronte ad un prodotto economico, ma è chiaro che la sua qualità gioca un ruolo fondamentale in questo aspetto. Chi vuole dunque qualcosa di intelligente e che sia in grado di scongiurare i pericoli, non può fare altro che valutarne l’acquisto.

Il prodotto è disponibile su Amazon per 359,99 € invece che per 399,99 € è disponibile la versione compresa di dash cam posteriore in full HD. Per quanto riguarda invece il sito ufficiale, il prodotto nella sua variante singola costa 314,99 €. In questo caso gli utenti possono utilizzare anche PayPal per il pagamento, suddividendo all’occorrenza l’acquisto anche in tre comode moderate.

Siamo rimasti davvero soddisfatti e continueremo ad utilizzarla anche nei nostri prossimi viaggi.