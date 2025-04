Windows 11 introduce Quick Recovery che rende rapidi i problemi di avvio

Microsoft sta lavorando su una funzionalità rivoluzionaria che aiuterà tantissimi fruitori di Windows 11, Quick Machine Recovery. Uno strumento, ancora in fase di test per gli utenti Insider, che vuole risolvere in modo rapido e semplice i problemi che non permettono al sistema operativo di avviarsi correttamente. Grazie a Quick Recovery, il PC in blocco cercherà di auto-ripararsi, eliminando l’esigenza di interventi manuali difficili o la ricerca di soluzioni online.

La funzione di Windows 11 semplifica la gestione dei PC non solo ai professionisti IT

Il funzionamento è abbastanza semplice. Se Windows 11 trova un problema durante l’avvio, il sistema si avvierà automaticamente in modalità di ripristino (Windows RE). Tra le opzioni disponibili, l’utente potrà scegliere Quick Machine Recovery. Dopo una rapida connessione a Internet, il sistema raccoglierà i dati relativi al blocco, inviandoli a Microsoft. Quest’ultima analizzerà il problema e, se possibile, invierà una correzione mirata tramite Windows Update. L’obiettivo è proprio quello di rendere l’utilizzo più familiare agli utenti, dimezzando i tempi di fermo e senza richiedere tecnici specializzati.

La nascita di questa funzione è di grande aiuto in situazioni in cui si presentano anomalie su larga scala, come accaduto nel 2024 con l’incidente legato a CrowdStrike. Microsoft, con Quick Recovery, vuole evitare che episodi simili possano riaccadere, dando la possibilità di una riparazione veloce e automatica. Per gli amministratori IT, ci sarà anche la possibilità di personalizzare questa funzione. Potranno attivare o disattivare Quick Recovery, configurare le credenziali di rete e adattare il sistema alle esigenze specifiche della propria organizzazione. Gli amministratori potranno anche provare il sistema con correzioni simulate, in modo da prepararsi ad affrontare eventuali problemi.

La funzionalità sarà disponibile per tutte le edizioni di Windows 11, inclusa quella Home. Questo per consentire a moltissimi utenti di avere questo vantaggio. Anche se per alcuni tratti è pensata per soli professionisti, Quick Machine Recovery servirà a rendere più semplice l’esperienza d’uso, migliorando l’affidabilità del sistema.