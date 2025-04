Tineco lancia le lavapavimenti FLOOR ONE S9 Artist Series

Lavapavimenti Tineco Floor One S9 Artist Series: le nuove arrivate in casa Tineco sono ancora più smart, con un’attenzione alla potenza e al design unico.

Tineco presenta la nuova serie di lavapavimenti composta da FLOOR ONE S9 Artist e FLOOR ONE S9 Artist Premium. Entrambi i modelli si contraddistinguono per il design elegante e funzionale, che unisce tecnologia avanzata a prestazioni superiori per una pulizia ancor più efficace ma senza sforzo. I due modelli integrano la tecnologia iLoop Smart Sensor, che regola in automatico la potenza d’aspirazione e il flusso d’acqua in base al tipo e alla quantità di sporco. FLOOR ONE S9 Artist Series presenta un design senza fili, per una totale libertà di movimento. Il design ultra sottile, con il serbatoio dell’acqua pulita riposizionato sopra la testa della spazzola, contribuisce alla riduzione del peso e migliora la flessibilità d’uso. Mentre le ruote intelligenti montano la tecnologia SmoothDrive, per un controllo fluido a 360°, anche nelle aree difficili da raggiungere. Il display LED garantisce, infine, un controllo costante dell’attività di pulizia.

Tineco presenta al pubblico la nuova serie di lavapavimenti con design rinnovato e ancor più potenza

Il sistema di autopulizia FlashDry dei due modelli di questa nuova serie è una delle caratteristiche più innovative, progettato per garantire una manutenzione manuale rapida e minima. Il ciclo di autopulizia impiega solo 2 minuti per rimuovere lo sporco accumulato sui rulli e all’interno dei tubi. Utilizzando acqua riscaldata a 85°C, il sistema scioglie efficacemente anche i residui di sporco rimanenti. La fase finale è quella dell’asciugatura, per rimuovere anche tracce di umidità. In pochi minuti tornerà come prima, pronto ad un nuovo utilizzo non solo più igienico ma anche più veloce.

Con una potenza di aspirazione da 22.000 Pa, la serie rimuove facilmente anche lo sporco ostinato, per risultati impeccabili. La batteria, che offre fino a 50 minuti di autonomia, permette sessioni di pulizia prolungate, mentre i serbatoi capienti riducono la necessità di riempimenti più frequenti. Il movimento automatico all’indietro al momento dello spegnimento garantisce anche pavimenti senza striature e gocce d’acqua al termine, con l’ausilio della funzione Backtrack Water Erasure.

La nuova serie è ora disponibile al pubblico a 899 € a partire da oggi, 2 aprile. Può essere acquistato direttamente sul sito ufficiale Tineco e anche su Amazon. La versione Premium sarà acquistabile sul canale online di Mediaworld e negli store fisici entro la fine del mese corrente.