CrowdStrike introduce una nuova funzione per gestire le vulnerabilità

CrowdStrike ha annunciato che la sua piattaforma Falcon Exposure Management avrà degli importanti aggiornamenti. Lo scopo è quello di migliorare e potenziare la cybersicurezza delle aziende. Tra le principali novità c’è l’introduzione del Network Vulnerability Assessment. Questo strumento è molto efficace e permette di individuare e risolvere, in tempo reale, le fragilità dannose presenti nei dispositivi di rete. Tra questi troviamo il router, lo switch e il firewall, senza aver bisogno necessariamente di scanner esterni, agenti o hardware aggiuntivi. Questa novità riesci a far superare i limiti dei tradizionali strumenti di gestione delle vulnerabilità, che molte volte non sono capaci di far fronte ai rischi moderni e complessi.

CrowdStrike ha bisogno di rispondere alle minacce moderne

La piattaforma Falcon, che si basa su un’architettura a singolo agente, consente alle aziende di sostituire rapidamente le soluzioni legacy, semplificando così la gestione della sicurezza su un’unica base tecnologica. Grazie a questo approccio, le organizzazioni possono monitorare in modo efficiente la propria infrastruttura. I clienti di Falcon possono inoltre usufruire di una scansione gratuita fino al 10% degli asset gestiti, per sperimentare in anteprima i vantaggi di questa nuova tecnologia supportata dall’intelligenza artificiale.

CrowdStrike ha sottolineato come le soluzioni tradizionali non siano più adatte a rispondere ai rischi attuali. Nel suo Global Threat Report 2025, la compagnia evidenzia come gli attaccanti sfruttino vulnerabilità di livello basso o medio per ottenere privilegi elevati ed eseguire codice da remoto. In questi scenari, i tradizionali modelli di prioritizzazione, come quelli basati sui punteggi CVSS, risultano inefficaci. Falcon Exposure Management, invece, adotta un approccio basato sull’analisi delle azioni concrete degli avversari, migliorando la capacità di rilevare minacce emergenti.

Il motore ExPRT.AI di Falcon si concentra sul 5% delle vulnerabilità che rappresentano il 95% del rischio. Questo consente ai team di sicurezza di intervenire tempestivamente e ridurre fino al 98% delle vulnerabilità critiche. Con questa nuova capacità di gestione, CrowdStrike offre una protezione più mirata ed efficiente contro le minacce informatiche.