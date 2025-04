Motorola Edge 60 Fusion: design e innovazione

Motorola annuncia ufficialmente il nuovo Motorola Edge 60 Fusion, un dispositivo progettato per chi cerca uno smartphone dal design raffinato con una vasta gamma di funzionalità avanzate. Vanta un’esperienza utente migliorata, potenti funzionalità basati sull’Intelligenza Artificiale, un sistema di fotocamere potenziato, il primo display immersivo al mondo con bordi curvi e tanto altro.

Trattasi del primo dispositivo della gamma Motorola ad offrire le funzionalità moto AI per le fotocamere fin da subito, già al momento del debutto sul mercato. Integra Corning Gorilla Glass 7i, per la massima protezione in caso di cadute accidentali o graffi, e un sistema di fotocamere avanzato tra cui quella principale Ultra Pixel da 50MP, con sensore Sony LYTIA 700C e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS).

Integrata in modo strategico in tutto il dispositivo, moto AI migliora l’esperienza utente rendendo le attività di tutti i giorni più fluide e intuitive. Possibile usufruire di suggerimenti per registrare, trascrivere e riassumere un audio e creare delle note, della registrazione di informazioni dal vivo mentre lo schermo è attivo o di strumenti creativi come “Magic Canvas“, che genera immagini create dall’intelligenza artificiale a partire da prompt di testo.

Realizzato con materiali di qualità, tra cui vegano, ed eleganti finiture, il Motorola Edge 60 Fusion offre massima resistenza senza rinunciare alla leggerezza. Il design elegante è accompagnato anche da una serie di tonalità accuratamente selezionate in collaborazione con il Pantone Colour Institute, per un’esperienza sensoriale che coinvolge il tatto ma anche la vista.

Motorola Edge 60 Fusion: un’esplosione di colori, design e intelligenza artificiale

Con le certificazioni IP68 e IP69 – il più alto livello di protezione dall’acqua attualmente disponibile per uno smartphone – il dispositivo è costruito per resistere all’immersione in acqua dolce fino a 1,5 metri per un massimo di 30 minuti e all’acqua ad alta pressione. Include anche la tecnologia Water Touch in modo che il touchscreen rimanga reattivo se bagnato. Sia che si tratti di affrontare temperature invernali o il caldo estremo, il dispositivo è costruito per sopportare tutto. Soddisfa gli standard militari (MIL-STD 810H) per resistere anche negli ambienti più ostici.

Uno degli aspetti più interessanti è senza dubbi la fotocamera. L’obiettivo ultra-grandangolare con visione macro integrata non solo offre un campo visivo di 122°, ma consente di avvicinarsi fino a 3 cm per cogliere la bellezza dei piccoli dettagli. Il sistema di fotocamere è migliorato anche grazie al sensore di luce 3 in 1 che regola la luminosità in automatico ed evita sfarfalli. Mentre Photo Enhancement Engine, basato sull’IA, offre foto di qualità ad ogni scatto senza doversi preoccupare troppo di regolare ogni aspetto.

Costruito con risoluzione Super HD e una frequenza di aggiornamento ultra-fluida di 120Hz, il display è un altro degli aspetti di punta di questo modello. Offre un’esperienza sia coinvolgente che altamente reattiva. Ma non si tratta solo di immagini: Motorola Edge 60 Fusion offre una qualità audio senza precedenti, con sistema Dolby Atmos integrato. Potente persino sul versante batteria, con una capacità di ricarica da 68W grazie alla presenza di TurboPower che permette di ottenere ore di ricarica in pochi minuti.

Il dispositivo sarà disponibile in Italia a partire dalla seconda metà di aprile, a 379 €.