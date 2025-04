Tesla: un incendio a Roma ha colpito 17 vetture

Il settore dell’automotive è scosso da un episodio problematico e pericoloso. Quest’ultimo sta colpendo Tesla e le sue vetture. L’azienda di Elon Musk è al centro di un’ondata di incendi sospetti. Quest’ultimi si stanno moltiplicando in diverse aree del mondo. L’ultimo caso è avvenuto a Roma nella notte tra il 30 e il 31 marzo. Tale evento ha visto la distruzione di ben 17 vetture elettriche. L’incendio responsabile di tale problema ha avvolto il piazzale esterno di una concessionaria Tesla situata in via Serracapriola. Fortunatamente, non ci sono stati feriti. Il danno economico e d’immagine per l’azienda è però importante. Le autorità stanno indagando sulla natura dell’incidente.

Tesla: cosa sta causando gli incendi?

L’ipotesi è che si tratta di un atto doloso. Ciò soprattutto considerando il continuo verificarsi di episodi simili. L’ondata di attacchi sembra inserirsi in un quadro più ampio di ostilità nei confronti dell’azienda e del suo fondatore. Alcuni esperti ipotizzano che dietro tali azioni ci sia una forma di protesta organizzata contro la figura di Musk. La cui gestione di Tesla e delle altre sue aziende è spesso oggetto di controversie.

Il motivo principale di tale rabbia sembra essere il nuovo incarico di Musk come responsabile del Dipartimento per l’Efficienza Governativa (DOGE). Un ruolo che lo vedrebbe impegnato nel ridimensionamento della spesa pubblica attraverso tagli drastici. La crescente pressione politica potrebbe giocare un ruolo chiave in tale vicenda.

Eventi analoghi si sono verificati in altre città europee. A Tolosa, ad esempio, otto auto Tesla sono andate a fuoco. Mentre ad Ottersberg altre sette vetture hanno subito la stessa sorte. Negli Stati Uniti, la situazione appare ancora più grave. Qui le proteste contro Tesla sono aumentate. Con manifestazioni davanti alle concessionarie. Inoltre, ad Austin gli artificieri sono dovuti intervenire in una concessionaria Tesla dopo il ritrovamento di dispositivi incendiari. Mentre a Las Vegas un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver dato fuoco a veicoli Tesla e ad un centro di assistenza.