Toyota e la crisi delle consegne: la domanda ibrida supera l’offerta

I tempi di consegna per i veicoli ibridi Toyota sono oggi più lunghi che mai. I concessionari nei principali mercati, come Stati Uniti, Europa, Cina e Giappone, devono fare i conti con una carenza di scorte mai avuta prima. Le attese variano a seconda del Paese. In Europa, ad esempio, i clienti sono costretti a aspettare fino a 70 giorni, un dato che raffigura raddoppio delle tempistiche rispetto 5 anni fa. In Giappone, i tempi di attesa per alcuni modelli vanno da due a cinque mesi, mentre negli Stati Uniti, la Prius ibrida è esaurita da settimane. Perché, nonostante la crescente domanda, Toyota non riesce a rispondere in tempo? Forse non credeva in un tale successo?

Il successo Toyota diventa un ostacolo

Nel giro di pochi anni, la popolarità dei veicoli ibridi è esplosa. Secondo LMC Automotive, le vendite globali sono passate da 5,7 milioni a 16,1 milioni. Toyota, che ha sempre puntato sull’ibrido come risposta alla transizione ecologica, ha rafforzato la propria posizione. Al contempo, però, la crescita porta con sé difficoltà impreviste. La crescente richiesta di modelli come la Yaris Cross e la RAV4 Plug-in ha messo sotto pressione l’intera filiera produttiva. Come è possibile che la risposta a questa domanda non sia pronta?

Per superare la crisi delle forniture, Toyota sta cercando di diversificare i propri fornitori. Una delle soluzioni più concrete riguarda l’India, dove l’azienda intende avviare la produzione locale di inverter, uno dei componenti cruciali per i motori ibridi. La strategia non si ferma qui. Toyota ha investito ben 14 miliardi di dollari in uno stabilimento di batterie in Carolina del Nord, destinato a rafforzare la produzione per il mercato nordamericano. Nonostante questi investimenti, il problema rimane: Toyota riuscirà a mantenere le promesse fatte ai propri clienti? Il futuro dei veicoli ibridi è incerto, ma la richiesta cresce ogni giorno di più. In un mondo che guarda sempre di più all’ecologia, Toyota sembra essere una delle risposte giuste, anche se il cammino è ancora irto di ostacoli.