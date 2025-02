Marvel’s Spider-Man 3, Miles Morales non sarà il solo protagonista

Gli utenti PlayStation non vedono l’ora di poter mettere le mani su Marvel’s Spider-Man 3, nuovo capitolo della saga incentrata sulle avventure dell’Uomo Ragno. La storyline ha permesso agli utenti di conoscere le vicende di Peter Parker prima di affiancarsi a Miles Morales nella difesa di New York.

Tuttavia, lo sviluppo della trama e la sempre maggiore confidenza di Miles Morales con le proprie responsabilità da Spider-Man lasciavano intendere una maggiore attenzione verso questo personaggio. Marvel’s Spider-Man si conclude proprio con Peter Parker che lasci il testimone a Miles Morales come unico e solo Uomo Ragno.

Per fortuna, il team di Insomniac Games non sembra ancora pronto a lasciar andare definitivamente Peter Parker per ritirarsi a vita privata. In una recente intervista a Yuri Lowenthal, doppiatore ufficiale del personaggio, l’attore ha voluto rassicurare i fan.

Il doppiatore di Peter Parker conferma che il personaggio sarà uno dei protagonisti di Marvel’s Spider-Man 3 insieme a Miles Morales

Stando a quanto dichiarato, Peter Parker avrà un ruolo chiave in Marvel’s Spider-Man 3. Yuri Lowenthal ha affermato che: “Ci sono pochissime cose che posso dire su questo gioco, ma in qualche modo sei riuscito a trovare l’unica cosa a cui posso rispondere, e cioè che, sì, Peter non è sparito. Sarà parte del prossimo gioco e non sarà relegato sul divano, lo prometto“.

Il titolo è ancora in fase di sviluppo, quindi è assolutamente condivisibile che non ci si voglia sbilanciare riguardo la possibile trama. Tuttavia, possiamo provare ad immaginare un potenziale andamento della storia di fondo.

Insomianc Games potrebbe incentrarsi su Miles Morales come unico amichevole Uomo Ragno di quartiere in fase di apertura di Marvel’s Spider-Man 3. La pace di New York, purtroppo, non sarà duratura e una nuova minaccia causerà non pochi problemi. Miles Morales si vedrà costretto a chiedere aiuto al suo amico Peter Parker, convincendolo a vestire nuovamente i panni dell’Uomo Ragno per difendere la città.

Gli indizi sparsi nei precedenti capitoli lasciano intendere che il villain principale del titolo potrebbe essere il Goblin Verde. Ricordiamo che, al momento, si tratta di supposizioni non confermate e non resta che attendere maggiori dettagli che non tarderanno ad arrivare.