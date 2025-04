WhatsApp: la truffa si fa ancora più pericolosa per tutti

In questi ultimi giorni durante il vostro puzzo quotidiano di WhatsApp, potreste essere incappati in una nuova truffa che sta martoriando gli utenti italiani, si tratta dell’ennesimo tentativo da parte dei truffatori di ottenere informazioni da parte delle vittime con l’inganno con finalità ovviamente dannose tra le quali sicuramente spicca il furto direttamente dal conto corrente, i truffatori da diverso tempo hanno iniziato ad utilizzare WhatsApp dal momento che tramite quest’ultimo possono raggiungere un bacino di utenti davvero molto più elevato rispetto ai metodi convenzionali, questa volta però hanno deciso di cambiare il loro modus operandi per riuscire ad arrivare a risultati ancora più importanti e efficaci, si sfruttano infatti le videochiamate in modo da non lasciare più scampo alla vittima che ci casca, scopriamo insieme come funziona per riuscire a difenderci nel modo più sicuro possibile.

La truffa bancaria letale

I truffatori nello specifico si spacciano per la banca della vittima e la contattano con l’avviso di dover recapitare un messaggio urgente che può essere consegnato solo tramite una video chiamata a, una volta convinta la vittima dunque ad avviare questa fantomatica chiamata, cercano di convincerla ad attivare la condivisione dello schermo per poi indurla ad effettuare l’accesso sulla propria pagina Internet banking, ovviamente potete intuire da voi che così facendo i truffatori si garantiscono l’accesso a tutte le credenziali per poter entrare nel conto corrente del malcapitato per poi poterlo svuotare in totale autonomia senza troppi problemi.

Se anche voi doveste essere contattati con queste modalità, non esitate a interrompere subito qualsiasi tipo di conversazione e a bloccare l’utente che vi ha contattato, in tal modo non correrete il pericolo che i vostri dati finiscano sul web, ovviamente, cercate sempre di restare informati sulle nuove truffe entrate in circolazione in modo da non cascarci con tutte le scarpe.