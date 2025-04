Samsung Galaxy S25 Ultra, offerta da SOGNO su Amazon: 300 euro di sconto e smartphone GRATIS

Lo smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra è a tutti gli effetti uno dei migliori top di gamma attualmente in circolazione, un prodotto che non necessita assolutamente di presentazioni, per la sua capacità di distinguersi dalla massa con la presenza di S Pen all’interno, che ne estende indiscutibilmente la versatilità e l’utilizzo quotidiano, migliorandone l’usabilità da parte del consumatore medio, mantenendo prestazioni e specifiche tecniche di livello nettamente superiore alla media.

Le caratteristiche tecniche del prodotto sono chiaramente di alto livello, a partire dalle dimensioni, che come era lecito immaginarsi possono raggiungere livelli inattesi rispetto agli standard cui siamo abituati: 218 grammi di peso ed anche 162,8 x 77,6 x 8,2 millimetri di spessore, con resistenza all’acqua per l’utilizzo ovunque vogliate. Alla base possiamo trovare il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, il top del momento, con frequenza di clock che raggiunge i 4,47 GHz, oltre a GPU Adreno 830 ed anche una configurazione che può variare in base alla versione che andrete ad acquistare.

Non perdetevi i codici sconto Amazon gratis che vi attendono in esclusiva assoluta su questo link, vi iscriverete al canale Telegram dedicato con i prezzi più bassi del momento ed anche la possibilità di ricevere offerte segrete sul vostro smartphone.

Samsung Galaxy S25 Ultra: una promozione inedita su Amazon

Nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere una promozione tanto favorevole in termini di rapporto qualità/prezzo, la prima cosa da sapere riguarda il prezzo di vendita di Samsung Galaxy S25 Ultra di listino, infatti di base il prodotto ha un costo di 1499 euro, cifra decisamente elevata, sebbene sia perfettamente in linea con gli standard dei top di gamma attuali. In questo periodo viene applicato uno sconto del 7% automatico, che abbassa la spesa a 1399 euro, a cui si aggiunge la promozione che porta con sé 200 euro di sconto automatico al check-out; in altre parole il consumatore si ritrova a poter spendere solamente 1199 euro per il suo acquisto, con un plus non da poco: uno smartphone gratis a questo link.