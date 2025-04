Microsoft riprogetta la Blue Screen of Death (BSoD)

La schermata blu di errore (in inglese Blue Screen of Death spesso abbreviata con BSoD) indica l’insorgenza di un problema sul sistema operativo Windows. Presente su tutte le versioni dell’OS sin dalla sua origine, quasi tutti gli utenti del sistema di Redmond si sono imbattuti in una BSoD.

Notificando errori semplici e gravi, la BSoD è diventata una sorta di marchio di fabbrica di Microsoft proprio per via della sua riconoscibilità. Nel corso degli anni, l’azienda di Redmond ha modificato e integrato la schermata fino a renderla quella che è ora.

Tuttavia, con la nuova build di Windows 11, Microsoft ha introdotto un cambiamento drastico. Nel changelog che annuncia il debutto della Insider Preview Build 26120.3653 (Beta Channel), c’è una sezione dedicata alla BSoD e una immagine che mostra la versione modificata.

Microsoft ha avviato il restyling della Blue Screen of Death (BSoD) cambiando le informazioni mostrate e, soprattutto, il colore

La nuova schermata di errore non è più caratterizzata dal classico blu ma l’immagine presente sul sito ufficiale mostra una tinta verde. Il motivo di questo cambiamento è da ricercare nella volontà di creare una user interface che possa adattarsi maggiormente allo stile di Windows 11.

Microsoft spiega che l’obiettivo è quello di consentire agli utenti di tornare ad utilizzare il PC il prima possibile, migliorando la produttività. Un errore può capitare ma l’esperienza legata all’interruzione non deve essere traumatica ma semplificata, mostrando solo le informazioni essenziali a schermo.

I primi utenti che potranno sperimentare, si spera il meno possibile, la nuova “green screen” saranno gli Insiders di Windows 11 che utilizzano la versione 24H2 o superiore nei canali Beta, Dev e Canary. Resta da capire se Microsoft manterrà questa variante anche nella versione definitiva o se la modificherà in seguito. Alcune indiscrezioni indicano che la schermata verde potrebbe essere sostituita da una colorazione nera o, eventualmente, tornare blu.

In ogni caso, tutti gli utenti Microsoft sperano sempre di non veder mai comparire la Blue Screen of Dead in qualsiasi colore essa sia.