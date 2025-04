Polestar 2 MY26: tecnologia all’avanguardia e nuovo look

Polestar 2 si rinnova con il Model Year 2026, introducendo innovazioni capaci di trasformare l’esperienza di guida. Il sistema infotainment si arricchisce con un processore Qualcomm Snapdragon, garantendo maggiore reattività e fluidità. Le applicazioni si scaricano più velocemente, il sistema risponde in tempo reale e ogni interazione diventa immediata. Anche la ricarica si semplifica grazie alla tecnologia Plug & Charge, già presente su Polestar 3. Basta collegare il cavo e l’auto gestisce autonomamente autenticazione e avvio della sessione. Il futuro della mobilità elettrica non dovrebbe essere intuitivo? Beh, almeno così la pensa l’azienda a quanto pare.

L’esperienza a bordo raggiunge nuovi livelli con l’impianto Bowers & Wilkins, disponibile come upgrade. La tecnologia Tweeter-on-Top e i diffusori Continuum assicurano una nitidezza senza precedenti, eliminando le distorsioni. Il design dell’impianto, con dettagli raffinati in acciaio inox e inserti esclusivi sulle portiere, riflette l’anima premium di Polestar 2. Per gli interni, il Plus Pack introduce il nuovo rivestimento MicroTech bio-attributed in tonalità Charcoal, con lavorazione trapuntata. Una combinazione che abbina sostenibilità ed estetica senza che l’una comprometta l’altra.

Nuovi colori, nuovi dettagli, nuovo carattere per una Polestar unica

L’anima di Polestar 2 si esprime anche attraverso il design. Il colore Dune, una tonalità metallizzata con sfumature sabbia, sostituisce Jupiter e dona un aspetto ancora più raffinato. I cerchi forgiati da 20 pollici del Performance Pack, i più leggeri mai offerti, uniscono estetica e funzionalità. Nasce la versione Prime Pack, che racchiude le migliori dotazioni: Pilot Pack, Plus Pack e Climate Pack. I vetri posteriori ora includono una tinta oscurata, regalando un tocco di esclusività e privacy. Polestar 2 continua a ridefinire gli standard: chi potrebbe resistere a un’evoluzione così completa? Michael Lohscheller, CEO di Polestar, sottolinea l’importanza di questa evoluzione. Ogni aggiornamento migliora l’esperienza, offrendo tecnologia e design sempre più avanzati. Con il MY26, Polestar 2 diventa ancora più desiderabile ed appetibile agli acquirenti. Le vendite cresceranno con queste novità?