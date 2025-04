Pulizia impeccabile? Risparmia il 10% sul Roborock Saros 10R grazie ad Amazon

Desiderate sempre avere una casa con una pulizia impeccabile ma siete stanchi delle classiche soluzioni aspirapolvere? Nessun problema, perché oggi sul mercato sono presenti soluzioni dall’ottimo rapporto qualità/prezzo che consentono di ottenere una pulizia perfetta risparmiando risparmiando tempo e fatica. Il robot aspirapolvere Saros 10R, con il suo design ultrasottile, è in grado di offrire all’utente l’opportunità di pulire facilmente sotto letti, divani, armadi e tavolini, raggiungendo anche le aree difficili da pulire.

Oltre alla compattezza, questo robot aspirapolvere ha un design che si adatta a qualunque tipologia di arredamento. Un accessorio che va ad aiutare l’utente per le pulizie giornaliere ma che entra a far parte dell’arredo grazie alla progettazione impeccabile.ù

Offerte esclusive e prezzi quasi gratis vi attendono sui canali Telegram dedicati ad Amazon, iscrivetevi subito a Codici sconto e offerte gratis e Tecnofferte.

Robot Saros 10R per una pulizia intelligente

Le classiche soluzioni per pulire casa sono ormai passate di moda ma, come ben sappiamo, richiedono uno sforzo sostanziale da parte dell’utente. A differenza di queste ultime, il robot aspirapolvere è in grado di effettuare una mappatura intelligente degli ambienti portando a termine sessioni di pulizia in tutti gli ambienti.

Non a caso, il Saros 10R dispone di un sistema autonomo StarSight 2.0 che, grazie all’avanzata tecnologia di rilevamento 3D, effettua una mappatura precisa anche sotto i mobili bassi o sospesi. Oltre a ciò, non manca un sistema appositamente pensato per evitare eventuali ostacoli presenti sul pavimento, come cavi o piccoli oggetti.

Nessun problema anche nel caso in cui il robot dovesse aspirare capelli perché grazie all’aspirazione HyperForce si evitano grovigli, anche con capelli lunghi o peli di animali. Tuttavia, le ruote antigroviglio evitano che l’utente debba procedere manualmente con la rimozione di capelli e peli andando a ottimizzare la pulizia e l’esperienza d’uso.

Non dimentichiamo che oltre ad aspirare polvere, peli e capelli, il roborock Saros è anche un robot lavapavimenti che utilizza acqua calda a 80℃ per il lavaggio dei moci e aria calda a 55℃ per l’asciugatura. Una soluzione davvero eccellente che grazie a un’offerta a tempo limitato su Amazon può essere acquistato al costo di 1.349,99€ grazie al -10%.