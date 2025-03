Google Gemini, nuove funzioni per far interagire l’ AI con il mondo

Da parte di Google sono state organizzate delle ulteriori funzioni da inserire all’ interno di Gemini in modo da poter interagire con gli utenti anche attraverso un video. Infatti questo potrà avere degli ottimi riscontri con il futuro dell’ AI dato che potrà essere più partecipe della vita quotidiana. Proprio per questo Google ha voluto inserire delle funzionalità che permettono di registrare un video in tempo reale e dialogare con l’ intelligenza artificiale.

Recentemente sono circolati sui social dei video che mostrano le nuove capacità di Gemini nell’ interagire con gli utenti e anche di saper leggere lo schermo degli smartphone. Questo per realizzare delle funzioni in grado di cambiare il modo con cui interagiamo con l’ AI e cambiare il metodo delle domande. Infatti in questo modo si possono fare domande direttamente all’ AI facendogli vedere quello che vediamo anche noi attraverso la telecamera dello smartphone.

Google Gemini, funzioni più interattive per l’ AI

Per quanto riguarda le nuove funzioni inserite, si tratta di un cambiamento necessario per poter attivare delle capacità superiori all’ AI. Infatti inizialmente abbiamo visto come Gemini sia in grado di leggere lo schermo dello smartphone grazie ad un video online che mostra le capacità dell’ AI. Successivamente Google ha presentato le nuove funzionalità di Astra, il video live che consente di interpretare le immagini percepite dalla telecamera. Queste funzioni permetteranno di dialogare con l’ AI in una maniera diversa poiché adesso anche l’ AI saprà quello che vediamo anche noi e sarà quindi più facile farle delle domande.

Con queste funzioni si aprono nuovi orizzonti per l’ intelligenza artificiale e la sua implementazione all’ interno della vita quotidiana. Infatti così facendo sarà più semplice interagire con essa e le risposte saranno anche più veloci date le sue capacità visive inserite con il video live.