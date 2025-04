DAZN: Roma-Juventus è gratis domenica, come guardarla senza pagare

Il prossimo fine settimana sarà quello del big match tra Roma e Juventus. Il teatro dello scontro tra la compagine di Claudio Ranieri e quella del neo allenatore bianconero Igor Tudor sarà l’Olimpico della capitale. Domenica 6 aprile alle 20:45 dunque si accendono i riflettori anche su DAZN che, in ordine con quanto deciso ad inizio stagione, proporrà la partita in chiaro sulla sua rete streaming.

Si tratta dell’ultimo match che l’azienda proporrà gratis, in linea con gli altri già offerti al pubblico sino ad ora: ricordiamo infatti che, per accordi presi, sono 5 i match in chiaro ogni anno.

Una serata di calcio accessibile a tutti

La diretta sarà raccontata da Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Dario Marcolin. Il prepartita inizierà alle 19:45, condotto da Diletta Leotta, mentre il post gara sarà seguito dal DAZN Serie A Show con Giorgia Rossi. In studio ci sarà anche Gigi Buffon, oggi capo delegazione della Nazionale.

Prima di Roma-Juventus, DAZN aveva già trasmesso in chiaro altri big match: Milan-Napoli, Lazio-Inter, Juventus-Milan e Atalanta-Inter.

Come vedere Roma-Juventus gratis su DAZN

Per accedere alla visione gratuita è necessario registrarsi sulla piattaforma con un indirizzo e-mail, ma non serve alcun abbonamento. L’evento sarà visibile su desktop, smartphone o smart TV. Ecco i passaggi:

Da desktop o smartphone : accedere a dazn.com, cercare la sezione “Da non perdere”, selezionare Roma-Juventus e inserire l’e-mail per iniziare la visione;

Da smart TV: aprire l’app DAZN, cliccare su “Guarda Gratis”, inquadrare il QR code con lo smartphone e completare la registrazione con l’e-mail. Se il TV non supporta il QR code, è possibile registrarsi da un altro dispositivo.

Come negli altri casi, DAZN consiglia agli utenti di effettuare la registrazione in anticipo al sito in modo da non ritrovarsi a fare tutto di fretta e furia prima del match. Coloro che invece sono già abbonati o hanno già un account, non avranno alcun tipo di problema nel collegarsi.