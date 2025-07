DAZN porta la Serie A oltre l’Europa

DAZN accelera la sua espansione globale. Come? Grazie a una nuova intesa con la Lega Serie A. Dalla prossima stagione 2025/26, la piattaforma trasmetterà in diretta le partite del massimo campionato italiano in tre nuovi mercati strategici. Regno Unito, Irlanda e Stati Uniti. L’accordo comprende anche Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Rafforzando la presenza internazionale del calcio tricolore. In Gran Bretagna, DAZN avrà i diritti esclusivi per otto match su dieci a giornata, con due partite in co-esclusiva. Il tutto escludendo la tradizionale finestra di blackout del sabato pomeriggio. Saranno trasmesse oltre 300 partite in diretta, ampliando notevolmente la visibilità della Serie A nel mondo anglosassone.

Highlights globali e accesso premium: DAZN punta alla leadership sportiva

Negli Stati Uniti, invece, la copertura sarà in lingua spagnola e pensata per il pubblico latino-americano. Cinque incontri per turno saranno in esclusiva, gli altri cinque in co-esclusiva. Anche i Caraibi rientrano in questo piano di espansione. La decisione risponde a una chiara strategia: intercettare nuovi appassionati e portare il grande calcio italiano oltre i suoi confini storici. Il CEO of Growth Markets di DAZN, Pete Oliver, ha definito la Serie A “uno dei campionati più iconici”, sottolineando come il nuovo accordo arrivi in un momento cruciale: proprio mentre si disputa il Mondiale per Club FIFA 2025.

DAZN non si limiterà alla sola trasmissione live. Il nuovo pacchetto include anche la distribuzione degli highlights di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa in quasi tutti i mercati dove il servizio è già attivo. Le sintesi saranno pubblicate circa un’ora dopo il termine delle gare, con clip da due o tre minuti a seconda del territorio. Una mossa che rafforza ulteriormente il posizionamento di DAZN. Come piattaforma leader per lo sport in streaming.

L’accordo con la Serie A si aggiunge a quelli già attivi in Spagna, Germania, Austria, Svizzera e Giappone. Che sono garantiti fino al 2027. Il messaggio è chiaro. DAZN vuole essere la casa del calcio italiano anche all’estero. La partnership, iniziata nel 2021 con la trasmissione domestica del campionato, continua a crescere. Per i tifosi fuori dall’Italia, questa è un’occasione unica per vivere la Serie A come mai prima.