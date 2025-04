Ricevi un Honor 200 Smart in regalo con l’offerta WindTre Start 5G

Le offerte All Inclusive del gestore WindTre si rivelano tra le migliori anche questo mese. Grazie alla WindTre Start 5G, ad esempio, i nuovi clienti potranno ottenere in regalo uno smartphone Honor 200 Smart e ricevere tanti Giga per la navigazione. Il gestore permette di attivare la sua offerta trasferendo il numero da un altro operatore o richiedendo una nuova linea: basterà accedere al sito ufficiale o recarsi in uno dei punti vendita e selezionare l’opzione desiderata.

WindTre All Inclusive: come attivare l’offerta Start 5G

La WindTre Start 5G può essere attivata gratuitamente da tutti i nuovi clienti, che dovranno sostenere soltanto la spesa necessaria per il primo rinnovo, pari a 12,99 euro. La tariffa include nel prezzo minuti per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile. Il gestore, inoltre, permette di ricevere in regalo uno smartphone Honor Smart 200 5G.

I clienti potranno scegliere di attivare l’offerta con o senza smartphone incluso. Inoltre, potranno optare per un altro dispositivo scegliendo tra le proposte presenti nel listino del gestore. In caso di acquisto di uno smartphone differente potrebbero essere previsti dei costi extra da abbinare alla rata mensile o spese iniziali da sostenere al momento dell’attivazione.

Ecco tutti i servizi extra proposti dal gestore WindTre

Attivando una nuova offerta WindTre online sarà possibile ricevere la SIM tramite corriere senza andare incontro ad alcun costo di spedizione. Il gestore permetterà, inoltre, di scaricare l’app ufficiale per monitorare le spese e conoscere eventuali promozioni personalizzate. Grazie al blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo, inoltre, non saranno addebitati costi aggiuntivi imprevisti. In caso di trasferimento del numero, il credito residuo sarà automaticamente trasferito entro 48 ore dall’attivazione della SIM, che sarà spedita entro 2 giorni lavorativi dal momento della richiesta.