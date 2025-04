AMD Ryzen 7 9800X3D: oltre 100 segnalazioni di guasti, alcuni chip risultano “fusi”

AMD

Il nuovo AMD Ryzen 7 9800X3D, lanciato di recente sul mercato, è al centro di un caso tecnico rilevante: sono state segnalate oltre 100 unità danneggiate, in alcuni casi con evidenti segni di fusione fisica del chip. È stato evidenziato un fenomeno anomalo che ha già allarmato la community e gli addetti ai lavori.

Guasti gravi e ricorrenti: la CPU si danneggia fisicamente

Le prime segnalazioni sono emerse da forum specializzati e comunità online, dove diversi utenti hanno riportato problemi critici legati al Ryzen 7 9800X3D. In molti casi, i sistemi hanno smesso di funzionare improvvisamente, e l’analisi post-mortem ha evidenziato segni di fusione nella zona del socket o nel package del processore. In alcuni casi, sono coinvolte anche le schede madri compatibili con il socket AM5.

Al momento si contano 108 casi documentati, ma il numero potrebbe essere destinato ad aumentare. I guasti sembrano concentrarsi su scenari di overclocking e su configurazioni con voltaggi elevati, anche se alcuni utenti hanno riportato problemi con impostazioni di fabbrica.

La risposta di AMD: indagini in corso

AMD è a conoscenza del problema e ha dichiarato di aver avviato un’indagine interna. L’azienda sta collaborando con produttori di schede madri per verificare se esista una correlazione tra impostazioni BIOS, curve di tensione e compatibilità con il chip X3D. Al momento non è stato pubblicato alcun richiamo ufficiale, ma non si escludono azioni correttive nei prossimi aggiornamenti firmware.

Le versioni X3D dei processori AMD includono memoria 3D V-Cache, che consente una maggiore efficienza in ambito gaming ma che limita le possibilità di overclock, rendendo la gestione termica e dei voltaggi più delicata rispetto ad altri modelli della serie Ryzen.

Rischi per l’ecosistema AM5

Il caso solleva preoccupazioni anche per l’intera piattaforma AM5, introdotta con l’ultima generazione di CPU AMD. Alcuni dei danni riportati hanno coinvolto schede madri di fascia alta, generando timori su possibili incompatibilità tra firmware, controller di alimentazione e i nuovi chip X3D. L’adozione di nuove specifiche da parte dei produttori di motherboard potrebbe rendersi necessaria per prevenire guasti permanenti. In attesa di comunicazioni ufficiali, gli esperti consigliano massima cautela nell’uso del Ryzen 7 9800X3D, evitando overclock e aggiornando costantemente BIOS e firmware.