AMD: la Radeon 9070 XT è stata un successo inatteso

Nelle ultime settimane il centro delle attenzioni del mondo videoludico e di AMD sono state sicuramente le sue ultime schede video rilasciate da pochissimo tempo sul mercato e in particolare la sua scheda di fascia leggermente più alta la RX 9070 XT, la scheda in questione infatti è sulla bocca di tutti per le norme successo e approvazione che ha riscontrato nella community, tutti vogliono un modello di questa scheda al punto che la produzione non riesce a starle dietro e infatti la scheda grafica in questione risulta praticamente introvabile e ovviamente gli aumenti di prezzo speculativi stanno già facendo il loro corso.

Il successo del genere non se lo aspettava praticamente nessuno, nemmeno l’azienda stessa che nel corso dei due ultime settimane si è lasciato andare a dichiarazioni che hanno appunto espresso sia soddisfazione ma allo stesso tempo sorpresa, un esempio è stato quanto detto da un portavoce di AMD durante un congresso in Giappone, che sottolineato la sorpresa dell’azienda che non è abituata a vendere così tanto.

Parla Lisa Su

A esprimersi in merito, l’incredibile successo nella scheda grafica è stata anche la CEO di AMD Che ha sottolineato per l’appunto quanto la nuova scheda grafica sia stato un vero successo e di come l’azienda si impegnerà a incrementare la produzione nelle fonderie per cercare di stare dietro alle norme domanda che continua a saturare completamente le scorte di AMD, per la CEO la 9070 XT è la miglior scheda di AMD in assoluto dal punto di vista del numero di unità vendute nella prima settimana, al punto che i numeri hanno superato di 10 volte, quanto totalizzato con la generazione precedente.

Insomma, sembrerebbe proprio che AMD abbia azzeccato la propria mossa legata al sacrificare la fascia top di gamma del mercato per concentrarsi su quella mainstream, la sua scheda infatti è desiderata da tutti gli utenti e il merito è sicuramente sia delle prestazioni che del prezzo che risulta decisamente competitivo all’interno di questo mercato molto particolare.