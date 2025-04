Amazon sconta le cuffie On-Ear wireless Philips: costano 29,90 euro

Un design elegante con una fascia imbottita e auricolari morbidi contraddistinguono senza alcun dubbio queste cuffie On-Ear wireless del marchio Philips. Un paio di cuffie che non passano di certo inosservate nel momento in cui si indossano ma che, grazie a un design elegante, sono in grado di adattarsi perfettamente a tutti gli stili.

Per una migliore esperienza d’uso, l’azienda ha dotato ciascun auricolare con un imbottitura realizzata in memory foam, dunque in grado di adattarsi perfettamente a ogni singolo utente. La presenza della connettività Bluetooth, invece, consente di effettuare collegamenti più stabile e una trasmissione tra dispositivi del tutto impeccabile.

Philips TAH4209BL: in offerta su Amazon

Mettere a disposizione un prodotto eccellente per consentire all’utente di ascoltare la musica con una qualità d’audio eccezionale è sempre stato tra gli obiettivi principali dell’azienda Philips. Proprio per rispondere alle più svariate esigenze, queste cuffie On-Ear wireless sono state pensate per offrire un’ottima qualità sonora ma non solo.

Dispongono infatti di un tempo di riproduzione che arriva fino a ben 55 ore con una carica completa di sole 2 ore. Nel caso in cui l’utente avesse bisogno di caricare le cuffie in tempi brevi è possibile effettuare una ricarica di soli 15 minuti per ottenere 2 ore di riproduzione. Inclusa nella confezione si trova anche il cavo USB-C per ricaricarle.

La vostra necessità è anche quella di effettuare chiamate? Anche in questo caso il risultato è eccellente. La presenza di un microfono acquisisce il suono della vostra voce mentre un apposito algoritmo di riduzione del rumore riduce il rumore di fondo.

Un paio di cuffie perfette queste Philips TAH4209BL che, grazie a bassi dinamici riescono a offrire un suono del tutto eccellente. Oltre a tutti i punti di forza di queste cuffie c’è anche il prezzo che, grazie alla promozione Amazon, è davvero conveniente. Costano solamente 29,90 euro con uno sconto del 23%.