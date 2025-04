realme UI 6.0 ora disponibile per le serie GT 6 e 12 Pro

L’ultima interfaccia utenti realme 6.0 è ora disponibile per alcuni modelli. Oltre l’85% degli utenti idonei può già eseguire l’aggiornamento.

realme, uno dei brand di smartphone in più rapida crescita al mondo, oggi ha completato ufficialmente il rollout dell’aggiornamento realme UI 6.0 per i dispositivi GT 6 e 12 Pro. Oltre l’85% degli utenti sono idonei all’aggiornamento e l’azienda conferma che l’upgrade alla versione più recente dell’interfaccia è disponibile per tutti i dispositivi di queste serie. Parallelamente, realme UI 6.0 si sta estendendo anche ad altri modelli venduti in tutta Europa, fra cui i dispositivi della serie 12, 11 e C, con una copertura pressoché completa prevista entro i prossimi mesi.

UI 6.0 di realme è più di un semplice aggiornamento: è un passo avanti verso l’unione di stile, prestazioni e intelligenza su cui l’azienda punta. Con un nuovo design, animazioni e transizioni migliorate, crea un’esperienza utente più coinvolgente e fluida, ottimizzando le risorse di sistema per l’avvio delle app, il multitasking e riducendo la presenza di lag. Infine, realme UI 6.0 offre stabilità assoluta, riducendo al minimo crash e consumo spropositato della batteria. Sono garantite prestazioni costanti anche durante un utilizzo intenso. realme consiglia a tutti gli utenti idonei di verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’apposita pagina nelle impostazioni del dispositivo per non perdersi tutte le funzioni ottimizzate e aggiornate.

