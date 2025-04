Amazon sconta del 50% il Realme 12 Pro: è da acquistare subito

Il prezzo di vendita di Realme 12 Pro è letteralmente dimezzato in questi giorni, infatti gli utenti si ritrovano a raggiungere il massimo livello di risparmio possibile delle ultime settimane, con una spesa di molto inferiore rispetto agli standard cui siamo solitamente abituati. La variante che è possibile acquistare a prezzo scontato prevede 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, che non è espandibile, nella sua bellissima colorazione Blu, che prevede una scocca posteriore in simil pelle, capace di esaltare il design e l’ergonomia del prodotto in fase di utilizzo.

Il dispositivo risulta raggiungere dimensioni che non vanno oltre gli standard cui siamo abituati, infatti parliamo a tutti gli effetti di 161,47 x 74,02 x 8,75 millimetri di spessore, con un peso di soli 190 grammi. Il display è comunque da 6,7 pollici di diagonale, un bellissimo AMOLED di alta qualità che raggiunge i 120Hz di refresh rate, per una usabilità quotidiana comunque facilitata e molto più rapida, affiancata da 16 milioni di colori, ed anche una risoluzione massima a 1080 x 2412 pixel, con 394 ppi. Sotto il cofano si può trovare un processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen1, con frequenza di clock a 2,2GHz, che viene affiancato da GPU Adreno 710.

Correte il prima possibile su questo canale Telegram dedicato alle offerte Amazon, dove potete avere i codici sconto Amazon in regalo per essere sicuri di spendere poco su ogni acquisto, scoprendo in esclusiva i prezzi più bassi del momento.

Amazon: il prezzo di Realme 12 Pro è davvero molto più basso del normale

Uno sconto inedito ed esclusivo sull’acquisto di uno dei migliori smartphone in circolazione, Realme 12 Pro è disponibile ad un prezzo finale di vendita di soli 249 euro, con una riduzione del 45% sul listino originario di 449,99 euro. Potete collegarvi qui per l’acquisto.

Lo smartphone è disponibile solamente in due colorazioni, ma è proprio il blu indicato nell’articolo ad essere il più economico.