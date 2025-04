1Mobile: ecco la super promo per navigare davvero senza pensieri

Se siete stanchi dell’offerta che avete attiva sul vostro numero di cellulare e desiderate qualcosa di più soddisfacente e che venga meglio incontro alle vostre esigenze un operatore che potrebbe fare al caso vostro è sicuramente 1Mobile, l’operatore tinto di rosso da diversi anni è diventato infatti una vera e propria certezza per quanto riguarda la telefonia di consumo grazie alle sue promozioni decisamente al passo coi tempi e con costi davvero competitivi, la sua pagina infatti è ricchissima di offerte pensate per venire incontro alle esigenze di tutti i consumatori.

Se dunque avete bisogno di un’offerta che vi permetta di godere di tutto il necessario per un’esperienza d’uso completa, sicuramente le offerte presenti sul sito ufficiale del provider vestito di rosso possono fare al caso vostro, oggi ve ne descriviamo una che potrebbe sicuramente essere la vostra offerta d’elezione, scopriamo insieme, che cosa offre e il prezzo da pagare.

Tantissimi giga in 5G

L’offerta in questione garantisce in caso di attivazione la bellezza di 200 GB di traffico dati 5G con minuti Illimitati verso tutti e 50 SMS verso tutti, il pezzo forte però è rappresentato dal prezzo, il primo mese pagherete cinque euro e a partire dal secondo 7,99 € al mese ma non in tutto, il costo di attivazione è pari a zero e pagherete solo un contributo per la Sim di cinque euro, come se non bastasse il provider consente di effettuare la portabilità del numero da un altro operatore in modo completamente gratuito per chiunque, un plus che attualmente solo poche compagnie garantiscono ai consumatori.

Se siete interessati, dunque la cosa migliore da fare risulta accedere al sito online per effettuare l’attivazione direttamente dalla pagina ufficiale della promozione, in pochi semplici clic potrete immediatamente attivare l’offerta attivando tra l’altro, anche il nuovo formato eSIM in modo da non dover aspettare la spedizione direttamente a casa vostra.