Fastweb Mobile: un’offerta senza confini

Fastweb Mobile si distingue per una proposta che punta su convenienza e affidabilità. Con un costo mensile di 8,95€, la nuova offerta dell’ operatore include infatti 150GB di traffico dati, utilizzabili anche su rete 5G nelle zone coperte dal servizio. I clienti potranno poi usufruire di minuti illimitati verso numeri nazionali e 100 SMS inclusi. La SIM viene spedita gratuitamente e può essere attivata rapidamente, anche tramite SPID o video riconoscimento.

Sostenibilità e sicurezza digitale: gli impegni di Fastweb

Un aspetto innovativo di questa promozione è sicuramente il WiFi-Calling. Il quale consente di effettuare chiamate anche in assenza di segnale mobile, sfruttando una rete Wi-Fi. Fastweb poi assicura totale trasparenza. Non vi è quindi alcun costo nascosto, nessun vincolo di durata e possibilità di disdire senza penali. Per chi viaggia, il roaming è incluso in UE, UK, Svizzera e Ucraina, con un limite di 14GB mensili. Le chiamate internazionali sono gratuite verso oltre 60 destinazioni. Permettendo così di restare in contatto con amici e parenti all’estero senza costi aggiuntivi.

Oltre a garantire servizi affidabili, Fastweb si impegna anche a ridurre il proprio impatto sull’ambiente. Con l’iniziativa “Obiettivo 2035 – Net Zero Carbon”, infatti la compagnia punta a ridurre le emissioni del 90% entro il 2035. Un altro passo verso la sostenibilità è rappresentato dall’adozione della EcoSIM, realizzata interamente con materiali riciclati. Ma non è tutto. Poiché Fastweb ha destinato un milione di euro a progetti ambientali, dimostrando un impegno concreto verso il pianeta.

L’azienda investe anche nella sicurezza digitale. Basta pensare al servizio Fastweb Protect che offre protezione contro frodi online. Oltre che blocco dei siti malevoli e strumenti per la tutela dell’identità digitale. I primi tre mesi sono gratuiti, poi il costo è di 3€ al mese. In più, grazie alla collaborazione con Wallife, viene inclusa un’assicurazione per proteggere gli utenti da perdite economiche dovute a furti d’identità. L’offerta mobile si arricchisce anche con la Fastweb Digital Academy. Grazie a cui l’ operatore mette a disposizione corsi gratuiti per sviluppare competenze digitali richieste dal mercato del lavoro.