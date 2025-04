Instagram: i Reel ora possono andare a velocità 2x come TikTok

Qualcuno aveva visto questa funzionalità già su TikTok e non vedeva l’ora che arrivasse su Instagram. Quasi come se Meta avessi ascoltato le richieste degli utenti, ecco che la funzione è diventata ufficialmente disponibile per tutti, ma a cosa ci stiamo riferendo? Da ora gli utenti Instagram possono avere modo di riprodurre Reel al doppio della velocità, in modo da guardare un video intero in metà del tempo. Si tratta di un chiaro modo da parte dell’azienda di poter lottare ad armi pari con la concorrenza.

Come funziona la nuova opzione “Velocità 2x”

È davvero facilissimo attivare questa nuova modalità che garantisce la riproduzione dei video in 2x. Tutto ciò che gli utenti dovranno fare sarà semplicemente tenere premuto su uno dei due lati dello schermo durante la riproduzione di un reel o di un video breve. Qualcuno credeva che tutto ciò funzionasse solo tenendo premuto sul lato destro, ma effettuando la stessa operazione sul lato sinistro non cambierà praticamente nulla.

Una volta attivata la modalità, comparirà una scritta con la dicitura “Velocità 2x” accompagnata dall’icona con le due frecce. Tutti gli altri pulsanti e testi spariranno temporaneamente. Per tornare alla velocità normale basta semplicemente sollevare il dito.

Il limite? Non si può selezionare una velocità diversa o personalizzata, come invece avviene su YouTube per i video lunghi. Ma considerando che Instagram consente clip fino a 3 minuti, è una novità benvenuta.

Un’altra idea presa in prestito da TikTok

Non è certo la prima volta che Instagram prende ispirazione dal suo principale rivale. I Remix, ad esempio, sono una reinterpretazione diretta dei Duetti di TikTok, mentre l’editor video ha ricevuto nel tempo miglioramenti simili a quelli già visti sull’app cinese.

Ora, con l’introduzione della riproduzione accelerata, Instagram fa un altro passo verso un tipo di contenuto sempre più “flash”: veloce da guardare, se non proprio brevissimo. Una risposta concreta alle abitudini di un pubblico che, ormai, vuole tutto subito, senza attese.