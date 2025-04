Samsung Galaxy Tab S10 FE e FE+ sono già in vendita in Olanda

Samsung, con una mossa a sorpresa, ha avviato la commercializzazione della famiglia Galaxy Tab S10 FE in Europa. Attraverso il rivenditore Bol, gli utenti olandesi possono già acquistare uno dei due tablet senza che questi siano stati annunciati ufficialmente da parte del gigante coreano.

Non sappiamo se si tratti di una scelta condivisa con Samsung o se il rivenditore ha agito in autonomia infrangendo qualche accordo commerciale. Gli analisti si aspettavano un keynote da parte dell’azienda o almeno una comunicazione ufficiale per confermare la disponibilità.

Nulla di ciò è stato condiviso, nel momento in cui si sta scrivendo. Considerando questa situazione, possiamo affermare che ormai i Galaxy Tab S10 FE e e FE+ sono disponibili per l’acquisto. Entrando maggiormente nel dettaglio, il Galaxy Tab S10 FE è caratterizzato da un display da 10.9 pollici mentre la variante FE+ può contare su un pannello da 13.1 pollici. Per entrambi, Samsung ha scelto di sfruttare il refresh rate a 90Hz e una luminosità massima da 800 nits.

I nuovi Galaxy Tab S10 FE e FE+, i tablet di Samsung, sono stati messi in commercio in Olanda da un rivenditore online

I device sono pensati per garantire agli utenti ampie possibilità di utilizzo e supportano la S Pen oltre che gli altoparlanti stereo Dolby Atmos. Le prestazioni sono garantite dal SoC Exynos 1580, una soluzione proprietaria evoluta con prestazioni della CPU superiori del 45% al chipset Exynos 1380. Lato GPU, invece, l’incremento di prestazioni si attesa intorno all’80%, sottolineando il passo avanti compiuto da Samsung.

I tagli di memoria disponibili sono da 8 o 12GB di RAM oltre che 128/256GB di memoria interna, con supporto ad una microSD esterna dalla capacità di 2TB. I dispositivi sono equipaggiati con una fotocamera anteriore da 12MP e una fotocamera posteriore da 13MP.

Trattandosi di due tablet, l’autonomia deve essere un punto di forza e, pertanto, su Galaxy Tab S10 FE troviamo una batteria sono da 8.000 mAh. Sulla versione FE+, invece, trova spazio una unità dotata di capacità pari a 10.900 mAh con supporto alla ricarica rapida a 45W.

Nella confezione di vendita non sarà presente il caricabatteria ma solamente il cavo e la S Pen. Passando a lato software, Samsung ha scelto di lanciare i tablet con la One UI 7 basata su Android 15. I prezzi presenti sul portale olandese indicano che il Galaxy Tab S10 FE parte da 579€ per la variante da 128GB mentre per la versione da 256GB serviranno 629€. La variante FE+, invece, avrà un costo di 749€ e 799€ per le due versioni.