Samsung: il futuro della S Pen tra dubbi e conferme

La S Pen ha rivoluzionato il mercato degli smartphone nel 2011. Esattamente quando Samsung la introdusse con il primo Galaxy Note. Inizialmente considerato un esperimento, questo accessorio si è rapidamente trasformato in un oggetto distintivo della serie Note. Poi successivamente anche dei modelli Galaxy S Ultra e GalaxyZ Fold. Nel corso degli anni, il pennino è stato migliorato con nuove funzionalità. Oltre ad un design più sottile e una presa più confortevole.

Samsung rassicura gli utenti: la S Pen resterà centrale

Nonostante questa lunga evoluzione, il futuro della S Pen oggi però sembra essere meno certo. L’ultimo evento Unpacked ha lasciato qualche perplessità, dal momento che Samsung non ha fatto alcun riferimento diretto al pennino. Anche nel comunicato ufficiale del Galaxy S25 Ultra, la SPen è stata citata solo marginalmente, senza particolari approfondimenti. Un altro dettaglio che ha fatto discutere è l’assenza della tecnologia Bluetooth Low Energy nell’ultima versione. Una scelta che ha ridotto alcune funzionalità chiave, come il controllo remoto e le Air Action. Facendo nascere il sospetto che Samsung possa ridimensionare l’importanza della S Pen nei suoi dispositivi.

Nonostante i dubbi, Samsung sembra intenzionata a mantenere la S Pen al centro della sua esperienza d’uso. A confermare questa direzione è Annika Bizon, vicepresidente di Mobile Experience Product and Marketing per Regno Unito e Irlanda. Intervistata da TechRadar, la donna ha spiegato che la pennina è ancora un elemento chiave per Samsung. Secondo la manager infatti, gli utenti sfruttano questi accessorio per scrivere appunti durante le riunioni, prendere note e interagire con il dispositivo in modo più intuitivo.

Ancora, l’intelligenza artificiale, invece di rappresentare una minaccia per la S Pen, potrebbe addirittura ampliarne le potenzialità. Samsung sta infatti puntando su funzioni innovative come Sketch to Image. Un’ opzione che permette di trasformare rapidamente un disegno in un’immagine dettagliata. Tale approccio suggerisce che il produttore coreano non sta abbandonando il suo celebre pennino. Ma, al contrario, sta cercando di adattarlo alle nuove esigenze tecnologiche.