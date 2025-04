Microreattore ZEUS: assemblato il primo hardware per i test iniziali

Sono sempre di più al giorno d’oggi le aziende che si impegnano al fine di fare passi avanti importanti verso un’energia pulita. Energia pulita che a volte riguarda anche il settore nucleare. Proprio in merito a quest’ultima, negli Stati Uniti, l’azienda NANO Nuclear Energy è riuscita a realizzare il primo componente hardware del microreattore ZEUS.

Il componente, in scala 1:2, che ora si prepara a una serie di test non nucleari che saranno utili per poter realizzare un prototipo completo. Terminato tale processo, si potrà proseguire verso la fase necessaria per l’ottenimento delle licenze. Non a caso, dunque, ZEUS apre la strada verso la progettazione di nuove soluzioni perfette per un’energia nucleare portatile.

Microreattore ZEUS: energia nucleare pulita

Il progetto portato a termine dall’azienda statunitense NANO Nuclear Energy non è affatto comune e rappresenta un punto di partenza importante per tutte le aziende che puntano a realizzare soluzioni per un’energia nucleare pulita.

Non a caso, ZEUS è un microreattore avanzato che viene presentato come esempio di soluzioni nucleari portatili indispensabile per poter svolgere non solamente operazioni in remoto, data center e siti industriali ma anche per importanti interventi di soccorso in caso di calamità.

Come anticipato, il componente hardware del reattore recentemente assemblato è costituito da un blocco in scala 1:2. Blocco, che secondo quanto spiegato dagli esperti, è in grado di simulare un elemento di combustibile ZEUS. Naturalmente, giunti a questa fase, l’obiettivo diventa quello di ottimizzare le prestazioni effettuando anche misurazioni reali. Non dimentichiamo che questo microreattore dovrà superare i requisiti di sicurezza durante il processo che mira all’ottenimento delle licenze.

Oltre a ciò, l’azienda statunitense NANO Nuclear Energy punta ad ampliare i propri progetti dedicati alla realizzazione di energia nucleare pulita. Soluzioni che, attualmente, senza alcun dubbio saranno in grado di ottimizzare le industrie con l’utilizzo di fonti di energia portatili.