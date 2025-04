Gmail si rinnova con l’IA: la ricerca delle email diventa più intelligente

Gmail ha annunciato una grande novità per tutti i suoi utenti. Ovvero l’introduzione di un sistema di ricerca avanzato basato sull’IA. Questa nuova funzionalità promette di semplificare la vita di chi, ogni giorno, riceve una grande quantità di email e spesso si trova a dover cercare messaggi specifici in mezzo a un mare di corrispondenza. L’aggiornamento, che fa parte della piattaforma Gemini, migliorerà così la velocità della ricerca. Ma renderà anche più pertinente il risultato, mettendo in evidenza le email che l’utente potrebbe cercare effettivamente.

Il nuovo sistema di ricerca che rqende Gmail sempre più personalizzato

Con l’AI integrata nella ricerca, Gmail non si limiterà più a visualizzare i risultati in ordine cronologico. Saranno, infatti, considerati nuovi parametri. Come ad esempio la frequenza con cui si interagisce con determinati contatti o la rilevanza delle email che sono state cliccate di più. Ciò significa che, a differenza di quanto accade ora, quando una persona cerca una mail, il risultato più pertinente sarà probabilmente quello che apparirà per primo. Dunque non vi sarà più la necessità di dover sfogliare tutta la cronologia delle conversazioni. Il vantaggio che ne scaturisce è enorme. Specialmente per chi ha molti messaggi di posta archiviati o chi gestisce una casella di posta affollata.

L’aggiornamento è già in fase di distribuzione mondiale. Esso interesserà sia la versione web di Gmail che le app per Android e iOS. Non solo, gli utenti potranno anche scegliere il tipo di ordinamento dei risultati. Quindi se preferiscono visualizzare i messaggi in ordine cronologico, come si fa attualmente, o se vogliono dare la priorità alla rilevanza. La funzione di ricerca avanzata è un’aggiunta che migliorerà l’esperienza complessiva degli utenti. Rendendo così la gestione della posta elettronica molto più fluida.

Gemini: un aiuto concreto

L’aggiornamento di Gemini non si limita solo a migliorare la ricerca delle email, ma segna anche un passo importante nell’evoluzione di Gmail. Google sta infatti cercando di integrare sempre più l’intelligenza artificiale in ogni fase dell’utilizzo del servizio. Dalla composizione di una mail alla gestione della posta in arrivo. Grazie all’AI, Gmail sarà così in grado di offrire un’esperienza più personalizzata e adattata alle necessità di ciascuno. Per ora, la funzionalità è disponibile per gli account personali. Ma si attende di sapere quando sarà estesa anche a quelli aziendali.