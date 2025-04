Kena celebra l’ottavo compleanno con 70 giga gratis per i clienti

In occasione del suo ottavo compleanno, Kena, il brand semivirtuale di TIM, ha deciso di regalare 70GB di traffico mobile ai propri clienti. L’offerta è disponibile dal 31 marzo 2025 e può essere attivata senza alcun costo aggiuntivo. Coloro che già usufruiscono di una delle offerte principali dell’operatore possono ottenere i 70GB gratuitamente. Ma devono utilizzarli entro 72 ore dalla loro attivazione. Un gesto di celebrazione che segue altre iniziative lanciate dall’azienda stessa per il suo anniversario. Come ad esempio la promozione SOS Week che permetteva di ottenere 50GB a un prezzo di 2.99€.

Kena Mobile: un’offerta imperdibile per chi è già cliente

Per ricevere i 70GB gratuiti, gli utenti devono semplicemente accedere all’app My Kena, disponibile sia per i dispositivi Android che iOS, e attivare l’opzione dedicata. L’offerta è valida fino al 3 aprile 2025, ma va utilizzata rapidamente. Poiché il traffico incluso scade automaticamente dopo 72 ore.

Questa iniziativa di Kena è una delle tante che il brand ha lanciato negli anni per consolidare il proprio rapporto con la clientela. Da quando è stato creato nel 2017 come secondo marchio di TIM, KenaMobile ha sempre puntato su offerte convenienti e facili da utilizzare. Proprio per cercare di soddisfare le esigenze di utenti che cercano soluzioni pratiche e a basso costo. La rete dell’ operatore è basata su quella di TIM. Quest’ ultimo permette di navigare in 2G e 4G LTE, con il supporto anche per il servizio VoLTE, introdotto dal 2022. I clienti che sfruttano questa promozione possono utilizzare il traffico dati anche in roaming all’interno dell’Unione Europea, con un limite di 1GB. Però, se il traffico viene esaurito prima della scadenza, sarà possibile continuare a navigare con il piano base.

Insomma, con questa promozione, Kena continua a rafforzare la sua posizione nel mercato della telefonia mobile. Offrendo vantaggi esclusivi ai suoi fedeli e a tutti i nuovi clienti.